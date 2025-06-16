КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что заставил средства ПВО Израиля атаковать друг друга в ходе новой волны ракетных ударов. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.
«В ходе новой волны ракетных ударов, применяя новые методы, мы нарушили работу вражеских систем ПВО, и они стали атаковать друг друга», — говорится в сообщении.
Ранее в Израиле сообщили о падении ракет в нескольких районах страны после новой атаки Ирана.
Обмен ударами между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, мотивируя это приближением страны к созданию ядерного оружия. Иран отрицает эти обвинения и ответил ракетными ударами по израильской территории.
Ранее, 15 июня, AFP со ссылкой на Минздрав Ирана сообщил о по меньшей мере 128 погибших, включая женщин и детей, а также о 900 пострадавших в результате израильских атак. В Израиле число погибших превысило десять человек, около 400 получили ранения. В ходе последней атаки пострадали по меньшей мере 70 человек.
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