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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Иранские силы утверждают, что применили «новые методы» борьбы с ПВО, из-за которых израильские ракеты-перехватчики атаковали друг друга
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что заставил средства ПВО Израиля атаковать друг друга в ходе новой волны ракетных ударов. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.

«В ходе новой волны ракетных ударов, применяя новые методы, мы нарушили работу вражеских систем ПВО, и они стали атаковать друг друга», — говорится в сообщении.

Ранее в Израиле сообщили о падении ракет в нескольких районах страны после новой атаки Ирана.

Обмен ударами между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, мотивируя это приближением страны к созданию ядерного оружия. Иран отрицает эти обвинения и ответил ракетными ударами по израильской территории.

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Фото:Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее, 15 июня, AFP со ссылкой на Минздрав Ирана сообщил о по меньшей мере 128 погибших, включая женщин и детей, а также о 900 пострадавших в результате израильских атак. В Израиле число погибших превысило десять человек, около 400 получили ранения. В ходе последней атаки пострадали по меньшей мере 70 человек.

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