 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

В Иране сообщили о 128 погибших мирных в результате израильских атак

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press
Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

В Иране по меньшей мере 128 человек, включая женщин и детей, погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала операции, сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.

Ранее израильские силы атаковали завод по производству электроники в Ширазе, передает Al Jazeera. Кроме того, в Исфахане атакован объект, связанный с Минобороны Ирана.

Израиль задействовал полсотни истребителей для воздушной атаки на Иран
Политика
Фото:Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во второй половине дня 15 июня Израиль зафиксировал запуск иранских ракет в сторону своей территории. В нескольких районах прозвучали сирены, жителей призвали следовать инструкциям Командования тыла. The Jerusalem Post сообщил, что сирены зазвучали над северным и центральным Израилем, а также на Западном берегу.

В Израиле за прошедшие сутки в результате ударов Ирана погибли десять человек, 385 пострадали, рассказали в израильском Минздраве.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале против Ирана военной операции, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

В Иране сообщили о 128 погибших мирных в результате израильских атак
Video

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Иран Израиль ракетный удар ЦАХАЛ КСИР
Материалы по теме
Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном
Политика
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Политика
В Иране призвали к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Президент Ирана обратился к руководству Ирака Политика, 17:56
Трамп заявил, что открыт посредничеству Путина в вопросе Ирана и Израиля Политика, 17:40
В Кишиневе православные активисты организовали акцию против марша ЛГБТ Общество, 17:32
Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии Спорт, 17:31
В Иране сообщили о 128 погибших мирных в результате израильских атак Политика, 17:22
Marca узнала о попытке «Барселоны» занять последнее место на клубном ЧМ Спорт, 17:15
Погиб вступивший в ВСУ украинский актер из «Возвращения Мухтара-9» Политика, 17:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение для мира Политика, 16:59
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 16:58
Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном Политика, 16:45
Часть игроков «Окленд Сити» не отпустили на клубный ЧМ с работы Спорт, 16:38
WSJ раскрыла, как «Моссад» подготовил атаку на Иран изнутри Политика, 16:33
Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории Политика, 16:11
Шведский чемпион Олимпиады заявил, что у него нет ненависти к россиянам Спорт, 16:01