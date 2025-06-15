В Иране сообщили о 128 погибших мирных в результате израильских атак

Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

В Иране по меньшей мере 128 человек, включая женщин и детей, погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала операции, сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.

Ранее израильские силы атаковали завод по производству электроники в Ширазе, передает Al Jazeera. Кроме того, в Исфахане атакован объект, связанный с Минобороны Ирана.

Во второй половине дня 15 июня Израиль зафиксировал запуск иранских ракет в сторону своей территории. В нескольких районах прозвучали сирены, жителей призвали следовать инструкциям Командования тыла. The Jerusalem Post сообщил, что сирены зазвучали над северным и центральным Израилем, а также на Западном берегу.

В Израиле за прошедшие сутки в результате ударов Ирана погибли десять человек, 385 пострадали, рассказали в израильском Минздраве.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале против Ирана военной операции, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

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