NYT узнала о гибели преемника Сулеймани при ударе Израиля

Целями атаки Израиля были несколько высокопоставленных иранских военных, в том числе среди погибших оказался командующий силами «Аль-Кудс» Каани. Его предшественник Сулеймани погиб в 2020 году во время американского удара

Исмаил Каани (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

В результате удара Израиля по Ирану был убит генерал Исмаил Каани, командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщили два иранских источника The New York Times (NYT).

Каани возглавил «Аль-Кудс» в 2020 году, когда в ходе американского удара в Багдаде был убит генерал Касем Сулеймани, предыдущий командир этих войск. До этого Каани был его заместителем.

«Аль-Кудс» — это зарубежное оперативное подразделение КСИР, отвечающее за сеть иранских прокси на Ближнем Востоке и за его пределами.

Каани около 70 лет, он родился в Мешхеде. Участвовал в ирано-иракской войне 1980-х годов, в операциях в Афганистане и Пакистане. Заместителем Сулеймани он был с 1997 года.

Источники Reuters говорили, что Каани никогда не пользовался таким же уважением, как Сулеймани, и не поддерживал таких же тесных отношений с союзниками Ирана в арабском мире. После прихода на пост руководителя «Аль-Кудс» Каани пообещал изгнать американские силы с Ближнего Востока.

Израиль в ходе начатой в ночь на 13 июня операции «Восстающий лев» против Ирана наносит удары по военным объектам, местам нахождения высокопоставленных военных и по ядерной инфраструктуре. Ранее сообщалось о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, начальника генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, командира подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашида. Иран инициировал ответную атаку по Израилю.