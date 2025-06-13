 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

NYT узнала о гибели преемника Сулеймани при ударе Израиля

NYT: при атаке Израиля убит преемник Сулеймани, командующий силами «Кудс» КСИР
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Целями атаки Израиля были несколько высокопоставленных иранских военных, в том числе среди погибших оказался командующий силами «Аль-Кудс» Каани. Его предшественник Сулеймани погиб в 2020 году во время американского удара
Исмаил Каани
Исмаил Каани (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

В результате удара Израиля по Ирану был убит генерал Исмаил Каани, командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщили два иранских источника The New York Times (NYT).

Каани возглавил «Аль-Кудс» в 2020 году, когда в ходе американского удара в Багдаде был убит генерал Касем Сулеймани, предыдущий командир этих войск. До этого Каани был его заместителем.

«Аль-Кудс» — это зарубежное оперативное подразделение КСИР, отвечающее за сеть иранских прокси на Ближнем Востоке и за его пределами.

Каани около 70 лет, он родился в Мешхеде. Участвовал в ирано-иракской войне 1980-х годов, в операциях в Афганистане и Пакистане. Заместителем Сулеймани он был с 1997 года.

Источники Reuters говорили, что Каани никогда не пользовался таким же уважением, как Сулеймани, и не поддерживал таких же тесных отношений с союзниками Ирана в арабском мире. После прихода на пост руководителя «Аль-Кудс» Каани пообещал изгнать американские силы с Ближнего Востока.

Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Израиль в ходе начатой в ночь на 13 июня операции «Восстающий лев» против Ирана наносит удары по военным объектам, местам нахождения высокопоставленных военных и по ядерной инфраструктуре. Ранее сообщалось о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, начальника генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, командира подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашида. Иран инициировал ответную атаку по Израилю.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран КСИР Касем Сулеймани Израиль
Материалы по теме
Нетаньяху раскрыл, как долго готовилась операция против Ирана
Политика
В Иране сообщили об атаке Израиля на подземный ядерный объект
Политика
Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху и предложил посредничество Политика, 20:15
NYT узнала о гибели преемника Сулеймани при ударе Израиля Политика, 20:03
Блиев первым из российских дзюдоистов завоевал медаль на ЧМ в Будапеште Спорт, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Шнайдер вышла в третий в сезоне финал турнира WTA в парном разряде Спорт, 19:48
Нетаньяху раскрыл, как долго готовилась операция против Ирана Политика, 19:47
Семеро пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье Общество, 19:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Умер актер Михаил Янко, игравший Остапа Бендера Общество, 19:17
Две российские теннисистки сыграют в парном финале турнира в Нидерландах Спорт, 19:13
Эстония покинет конвенцию о запрете противопехотных мин Политика, 19:06
В Иране сообщили об атаке Израиля на подземный ядерный объект Политика, 18:49
Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара Политика, 18:24
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20