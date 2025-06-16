Израиль заявил о новых ракетных пусках с территории Ирана
Иран произвел новые ракетные пуски в сторону Израиля, сообщила армия еврейского государства.
«Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль. Системы противоракетной обороны приведены в действие для перехвата угрозы», — сказано в сообщении от 4:10.
Около 4:30 военные сообщили, что жители Израиля могут покинуть укрытия.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил пуски и заявил, что ракеты нацелены на северный и центральный Израиль. Незадолго до этого корпус сообщил о перехвате израильских ракет над Тегераном.
Ynet приводит данные о возможных попаданиях в Тель-Авиве и его пригородах.
Прошедшим вечером Израиль также находился под атакой со стороны Ирана. В частности, было зафиксировано падение ракет в городе Хайфа. Тегеран также заявлял об ударах по разведывательным центрам в Израиле, заводу по производству оружия Rafael и другим объектам.
Иран проводит пуски в ответ на операцию Израиля «Восстающий лев». Операция Тегерана получила название «Истинное обещание 3» — операции после атак Израиля в апреле и октябре прошлого года носили такое же название, но с порядковыми номерами 1 и 2.
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