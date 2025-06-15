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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Иран заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

КСИР: Иран нанес ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Об ударе по израильскому аэропорту сообщил КСИР. Однако в аэропорту заявили, что атаки не было. Вечером 15 июня иранские ракеты атаковали Тель-Авив и Хайфу
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся удару иранской ракеты, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Представитель армии Израиля заявил «РИА Новости», что удара по аэропорту со стороны Ирана не было.

Кроме того, КСИР сообщил об атаке на оружейный завод Rafael. Несколько зданий в Тель-Авиве и Хайфе получили повреждения, добавили в пресс-службе. В Израиле сообщали о падении ракеты в Хайфе.

The Times of Israel сообщает со ссылкой на медицинскую службу «Маген Давид Адом», что в Хайфе пострадали четыре человека. Одна пожилая женщина в состоянии средней тяжести, у остальных легкие ранения.

О пуске ракет с территории Ирана израильская армия сообщила около 20:30. Примерно в 21:15 было объявлено, что жители могут покинуть укрытия.

Израиль атаковал одно из зданий МИД Ирана
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Эскалация между двумя странами началась в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал территорию Ирана.

Причиной стала, как заявил Израиль, близость Тегерана к созданию ядерного оружия. Израильская армия наносила удары по ядерным и военным объектам, 15 июня был нанес удар по зданию МИД Ирана.

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Теги
Дарья Лебедева, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
КСИР аэропорт Бен-Гурион Тель-Авив Израиль Иран
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