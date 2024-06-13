США сообщили о повреждении греческого судна после атаки хуситов

Хуситы атаковали в Красном море греческое судно, которое недавно останавливалось в России, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X (ранее Twitter).

«Беспилотный надводный корабль хуситов (USV) в Красном море нанес удар по судну Tutor, плавающему под либерийским флагом и принадлежащему и управляемому Грецией. Недавно Tutor пришвартовывался в России», — говорится в сообщении.

В результате атаки на судне произошло сильное затопление, повреждено машинное отделение.

Представитель хуситов Яхья Сария также сообщил об атаке на корабль. По его словам, судно было серьезно повреждено и теперь «может затонуть».

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

По данным CENTCOM, американские военные за последние сутки уничтожили три пусковые установки противокорабельных крылатых ракет хуситов на территории Йемена и сбили над морем беспилотник.

Хуситы же запустили в Красном море две ракеты, однако информации о повреждениях кораблей не поступило.