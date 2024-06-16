Экипаж атакованного хуситами украинского судна эвакуировали

Экипаж украинского судна «Вербена», которое хуситы атаковали в Аденском заливе 13 июня, эвакуировали, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X.

По данным военным, экипаж подал сигнал бедствия из-за продолжающихся пожаров — на него отреагировал корабль Anna Meta. «Судно приняло моряков и перевозит их в безопасное место», — говорится в публикации. При этом, отметили в командовании, иранский фрегат Jamaran не ответил на сигнал бедствия, хотя находился недалеко от сухогруза.

Хуситы нанесли удар по сухогрузу «Вербена» (ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей) двумя противокорабельными ракетами, там вспыхнул пожар. Корабль направлялся в Италию с грузом строительных материалов из дерева. По данным CENTCOM, при атаке пострадал один из моряков, его эвакуировал вертолет с американского крейсера Philippine Sea (CG-58). Накануне хуситы заявили, что судно «Вербена» затонуло.

Нападения хуситов в Красном море продолжаются с осени 2023 года — начала войны ХАМАС и Израиля в секторе Газа.