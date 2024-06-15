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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили, что атакованное ими украинское судно затонуло

Атакованное хуситами судно «Вербена» в Аденском заливе затонуло
Сюжет
Война с хуситами
Хуситы 13 июня нанесли ракетный удар по судну «Вербена» в Аденском заливе. Там начался пожар, один из моряков получил ранения. Экипаж эвакуировали, судно начало тонуть

Коммерческое судно «Вербена», которое хуситы атаковали в Аденском заливе 13 июня, затонуло, сообщил военный представитель йеменской группировки Яхья Сариа в телеграм-канале.

Как ранее заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США, сухогруз принадлежал Украине и эксплуатировался Польшей, он ходил под флагом Палау. Хуситы атаковали судно двумя противокорабельными ракетами.

13 июня управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщило, что атакованный сухогруз получил повреждения, там начался пожар. Один из членов экипажа получил ранения. В сообщении UKMTO, вышедшем днем 15 июня, говорилось, что экипаж эвакуирован, а судно, дрейфующее в 30 морских милях от Джибути, продолжает гореть и начало тонуть.

Хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну «Вербена»
Политика
Фото:Chris Cavagnaro / U.S. Navy / Getty Images

Хуситы утверждали, что помимо «Вербены» напали на еще два судна — SeaGuardian и Athina в Красном море.

Нападения хуситов в Красном море продолжаются с осени 2023 года. Йеменские боевики заявляют, что действуют в рамках поддержки группировки ХАМАС в ее войне против Израиля и нападают на те суда, которые подозревают в связи с Израилем.

Атаки нарушили глобальное судоходство, приводя к многочисленным задержкам и дополнительным затратам в цепочках поставок. В ходе нападений боевики уже потопили одно судно и захватили другое, при этом несколько моряков погибли, пишет Reuters.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
хуситы Аденский залив судно Йемен

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