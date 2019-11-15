Минюст включил «Север.Реалии» в список иноагентов

«Север.Реалии» стал десятым СМИ, признанным в России иноагентом. Решение о включении медиапроекта «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов принято по материалам комиссии, расследующей вмешательство во внутренние дела России

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Министерство юстиции включило портал «Север.Реалии» (медиапроект Русской службы «Радио Свобода») в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

«Решение принято на основании поступивших из Комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов», — говорится в сообщении ведомства.

В реестр иноагентов «Север.Реалии» добавлен 15 ноября.

РБК направил запрос в «Север.Реалии».

«Север.Реалии» стал десятым СМИ, признанным иноагентом. В декабре 2017 года в реестр были включены и другие проекты «Радио Свобода» — «Сибирь.Реалии», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», телеканал «Настоящее Время», а также «Голос Америки» и т. д.