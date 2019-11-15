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Минюст включил «Север.Реалии» в список иноагентов
«Север.Реалии» стал десятым СМИ, признанным в России иноагентом. Решение о включении медиапроекта «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов принято по материалам комиссии, расследующей вмешательство во внутренние дела России
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Министерство юстиции включило портал «Север.Реалии» (медиапроект Русской службы «Радио Свобода») в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

«Решение принято на основании поступивших из Комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов», — говорится в сообщении ведомства.

В реестр иноагентов «Север.Реалии» добавлен 15 ноября.

РБК направил запрос в «Север.Реалии».

«Север.Реалии» стал десятым СМИ, признанным иноагентом. В декабре 2017 года в реестр были включены и другие проекты «Радио Свобода» — «Сибирь.Реалии», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», телеканал «Настоящее Время», а также «Голос Америки» и т. д.

Накануне, 14 ноября, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что парламентская комиссия выявила факты иностранного вмешательства в прошедшие в России выборы в 19 регионах страны.

«Мы направим [материалы] в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции, чтобы были приняты меры реагирования», — сказал Пискарев, отметив, что среди причастных к вмешательству юридических лиц есть и российские, «работающие за деньги заграницы».

Президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах в конце ноября 2017 года. К таким СМИ применяются те же положения закона об иноагентах, как в случае с некоммерческими организациями, признанными иностранными агентами, — они должны регистрироваться в Минюсте и маркировать свои публикации меткой «иностранный агент».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Роман Кирьянов
Теги: иноагент
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