Минтруд разъяснил предложение Путина по детским пособиям

Сохранять за семьями детское пособие при изменении их доходов предложил президент Владимир Путин. В Минтруде пообещали подготовить поправки в законодательство в кратчайшие сроки

Владимир Путин (на экране) (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Досрочно вышедшие на работу матери смогут получать страховую выплату на ребенка, рассчитанную на полтора года, а семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума продолжат в течение года платить ежемесячное пособие на детей даже в случае, если их доход изменился, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает корреспондент РБК.

В ходе выступления на ПМЭФ президент Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия, вне зависимости от изменения дохода.

Котяков пояснил, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата из средств социального фонда, размер которой зависит от зарплаты матери до рождения ребенка. «При этом на сегодняшний день, когда это пособие определяется и назначается, в случае если мама выходит на работу, по действующему законодательству выплата этого пособия приостанавливается», — отметил он, добавив, что в соответствии с поручением президента матери при выходе на работу продолжат получение такого пособия по достижении ребенком полутора лет.

Что касается единого детского пособия, которое назначается сроком на 12 месяцев семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, то его продолжат платить даже в том случае, если в течение года у отца, матери или обоих доход изменился, сказал министр.

В 2023 году прожиточный минимум на федеральном уровне установлен в размере 14 375 руб. Собственный прожиточный минимум каждый год также определяют регионы.

«Если семья получила право на получение пособия в размере одного [прожиточного минимума] на ребенка, это пособие назначено на год, и в течение первых трех месяцев папа или мама перешли на новую работу, получили более высокие доходы и уже по критериям нуждаемости, которые применялись при назначении пособия, семья не попадает и теряла бы право на получение пособия, в данном случае пособие будет платиться на протяжении всего года, на который оно назначалось», — указал Котяков.

Новые правила назначения этих пособий потребуют законодательных изменений, добавил он и пообещал подготовку соответствующих документов в кратчайшие сроки.