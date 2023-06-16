Иранский трейдер заявил о возможности бартера в торговле с Россией

Бартер мог бы использоваться во взаиморасчетах между Россией и Ираном, сейчас платежи идут только в национальных валютах, заявил РБК глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Иран и Россия могли бы использовать в том числе бартер во взаиморасчетах, считает глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш. Сейчас страны запустили двусторонний механизм взаиморасчетов в национальных валютах, который поможет устранить дисбаланс в торговле, сказал он РБК в ходе ПМЭФ.

Отвечая на вопрос о том, могли бы Россия и Иран использовать бартер в торговле, Афаринеш сказал: «определенно». «Конечно, у нас большой дисбаланс в торговле между Ираном и Россией. Исторически Россия поставляет гораздо больше продукции в Иран. Надеюсь, с учетом последних изменений мы приблизимся к балансу и Иран станет экспортировать больше продукции в Россию. На данный момент, большую часть российского экспорта в Иран составляет сельхозпродукция, возможно Иран сможет поставлять другие продукты, которые могли бы сбалансировать это, по бартеру», — добавил Афаринеш.

Глава трейдиноговой компании сообщил, что страны продвинулись по вопросу проведения платежей. «У нас есть значительный прогресс по вопросу платежей. Было анонсировано, что наши страны соединили банковские системы. Я недавно открыл банковской счет и могу отправлять рубли из России в Иран и получать реалы в Иране и наоборот. Механизм работает», — отметил он. По его словам, в настоящий момент Россия и Иран используют в торговле две валюты: российский рублб и иранский реал, в других валютах платежи не ведутся. О соединении банковских систем министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи сообщал в марте.

По словам бизнесмена, он слышал о проблеме задержек платежей между Ираном и Россией, но лично с ней не сталкивался. Он связал эту проблему с тем, что механизм взаиморасчетов между странами новый и находится на ранней стадии развития, а потому «возможны какие-то неполадки». Он напомнил, что глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина была с визитом в Тегеране.

В мае по итогам визита в Тегеран вице-премьер России Александр Новак заявлял, что 80% взаиморасчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах: рублях и реалах. Оставшиеся 20% приходятся на доллар и евро. Также стороны обсуждают возможность использования юаня..