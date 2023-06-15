Иран заявил об ожидании от России ответа по отмене виз

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
Число отравившихся шаурмой в Иркутской области превысило 60 человек Политика, 06:26
Минобороны Британии показало «секретные дроны» для передачи Украине Политика, 06:06
Бизнес назвал самые нужные направления инвестиций Экономика, 06:00
WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана для «снижения напряженности» Политика, 05:56
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ми-28Н Политика, 05:38
Минобороны сообщило об попытке ВСУ перегруппироваться в Запорожье Политика, 05:22
Иран заявил об ожидании от России ответа по отмене виз Политика, 05:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ГТЛК отсудила в Лондоне €220 млн за изъятые норвежским заказчиком паромы Политика, 05:02
В новых регионах разрешили оборот лекарств без маркировки до 2025 года Общество, 04:58
Балицкий назвал число оставшихся в прифронтовых зонах Запорожской области Политика, 04:51
Минобороны сообщило о сбитой в Сирии российским «Буком» авиабомбы Израиля Политика, 03:59
В Одессе и Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 03:56
Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый танк ВСУ Политика, 03:54
В пятиэтажном доме в Пермском крае взорвался газ Общество, 03:47
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Иран заявил об ожидании от России ответа по отмене виз

Посол Ирана Джалали заявил об ожидании ответа России по отмене виз
Введение безвизового режима для всех категорий граждан — запрос времени, уверен посол Ирана в России Казем Джалали. Тегеран занимался этим вопросом и ждет положительного ответа российской стороны, сказал он
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Соглашение о безвизовом посещении России и Ирана туристами этих стран в составах групп заработает в этом году. Но иранская сторона заинтересована и в полной отмене виз, сообщил РБК в блиц-интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посол исламской республики Казем Джалали.

«Что касается отмены виз для всех наших граждан, мы в этом тоже заинтересованы. Это как раз запрос времени. И мы хотели бы, чтобы мы могли бы с Российской Федерацией договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан», — сказал посол. «Мы занимались этим вопросом, и ждем положительного ответа российской стороны», — сообщил дипломат.

Ранее Москва и Тегеран договорились об отмене визового режима для туристических групп. Возможность для туристов в составе групп от 5 до 50 человек посещать две страны и находиться там до 15 дней должно заработать в этом году. Об этом в марте говорил министр экономического развития Максим Решетников. Для того, чтобы заключенное еще в 2017 году двустороннее соглашение заработало, стороны должны были обменяться списками туристических фирм. «Российская сторона представила свои уполномоченные компании, иранская сторона представила свои уполномоченные компании, которые будут вместе реализовывать данную договоренность», — сообщил 14 июня посол Джалали.

В 2022 году Иран посетили более 22 тыс. россиян, а в Россию приехали почти столько же иранцев — более 20 тыс., что в три раза выше турпотока из России в Иран до пандемии — 2,6 тыс. человек. Хотя в масштабе всего выездного потока российских туристов за рубеж Иран в прошлом году занял 29-е место, следует из данных погранслужбы ФСБ.

Блиц-интервью посла Ирана Казема Джалали

— Когда будет подписан договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, обсуждение которого уже идет не один год? И облегчит ли он экономическое взаимодействие двух стран?

— Проект данного соглашения был подготовлен иранской стороной. После этого мы проект передали нашим российским коллегам. Российские коллеги очень хорошо его проработали. Потом они передали иранской стороне. Иранская сторона внесла свои соображения в данный проект, передали российской стороне. Ждем окончательного мнения российской стороны насчет нашего проекта. После этого пройдет финальная стадия, исполнительная стадия, подпись президентов, а также ратификация в наших парламентах.

— Получается ли проводить внешнеторговые расчеты в национальных валютах?

— Одна из договоренностей, которая достигнута между нашими лидерами — это, конечно же, дедолларизация в нашей торговле. И один из приемов, один из наших планов по дедолларизации — использование наших национальных валют. И председатели наших центральных банков в этой связи достигли хороших договоренностей. Помимо национальных валют еще использование других валют, которые есть у Ирана или которые есть у России.

— На каком этапе находится сейчас обсуждение приема российских карт Мир в Иране?

— Должностные лица, которые несут ответственность по данному вопросу, нам тоже вселяют надежду на то, что в ближайшем будущем эта карта заработает на территории Ирана.

— Как продвигается инициатива создания транспортного коридора Север-юг? Достаточно ли грузов для транспортировки?

— Что касается соглашения МТК Север-Юг, вы знаете, что надо достроить недостроенный участок на этом направлении (железнодорожный участок Решт — Астара в Иране. — РБК). Груз по нашему мнению существует, надо создать этот маршрут. Этот маршрут будет одним из важных коммуникационных путей в мире, это будет большой глобальный международный перекресток. И он необходим для будущей мирной жизни человечества.

— Американские СМИ сообщили, что Иран договаривается с Россией о строительстве завода по созданию беспилотных летательных аппаратов. Такие переговоры идут?

— Вы знаете, американцы в основном свою выдумку выдают на новость. И в основном это не что иное, как иллюзии, они не соответствуют действительности. Да, они сочиняют очень много рассказов про ирано-российское взаимодействие. И я хочу сказать, что наше взаимодействие и сотрудничество с Российской Федерацией очень транспарентное и очень открытое. И нет необходимости в том, чтобы что-то скрывать в нашем взаимодействии и сотрудничестве.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
При участии
Полина Химшиашвили
Иран Россия визы отмена
Материалы по теме
Макрон призвал Иран не поддерживать Россию в украинском конфликте
Политика
Иран представил свою первую гиперзвуковую ракету
Политика
Иран собрался запустить газовый хаб с Россией, Туркменией и Катаром
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter