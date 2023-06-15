Иран заявил об ожидании от России ответа по отмене виз
Соглашение о безвизовом посещении России и Ирана туристами этих стран в составах групп заработает в этом году. Но иранская сторона заинтересована и в полной отмене виз, сообщил РБК в блиц-интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посол исламской республики Казем Джалали.
«Что касается отмены виз для всех наших граждан, мы в этом тоже заинтересованы. Это как раз запрос времени. И мы хотели бы, чтобы мы могли бы с Российской Федерацией договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан», — сказал посол. «Мы занимались этим вопросом, и ждем положительного ответа российской стороны», — сообщил дипломат.
Ранее Москва и Тегеран договорились об отмене визового режима для туристических групп. Возможность для туристов в составе групп от 5 до 50 человек посещать две страны и находиться там до 15 дней должно заработать в этом году. Об этом в марте говорил министр экономического развития Максим Решетников. Для того, чтобы заключенное еще в 2017 году двустороннее соглашение заработало, стороны должны были обменяться списками туристических фирм. «Российская сторона представила свои уполномоченные компании, иранская сторона представила свои уполномоченные компании, которые будут вместе реализовывать данную договоренность», — сообщил 14 июня посол Джалали.
В 2022 году Иран посетили более 22 тыс. россиян, а в Россию приехали почти столько же иранцев — более 20 тыс., что в три раза выше турпотока из России в Иран до пандемии — 2,6 тыс. человек. Хотя в масштабе всего выездного потока российских туристов за рубеж Иран в прошлом году занял 29-е место, следует из данных погранслужбы ФСБ.
Блиц-интервью посла Ирана Казема Джалали
— Когда будет подписан договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, обсуждение которого уже идет не один год? И облегчит ли он экономическое взаимодействие двух стран?
— Проект данного соглашения был подготовлен иранской стороной. После этого мы проект передали нашим российским коллегам. Российские коллеги очень хорошо его проработали. Потом они передали иранской стороне. Иранская сторона внесла свои соображения в данный проект, передали российской стороне. Ждем окончательного мнения российской стороны насчет нашего проекта. После этого пройдет финальная стадия, исполнительная стадия, подпись президентов, а также ратификация в наших парламентах.
— Получается ли проводить внешнеторговые расчеты в национальных валютах?
— Одна из договоренностей, которая достигнута между нашими лидерами — это, конечно же, дедолларизация в нашей торговле. И один из приемов, один из наших планов по дедолларизации — использование наших национальных валют. И председатели наших центральных банков в этой связи достигли хороших договоренностей. Помимо национальных валют еще использование других валют, которые есть у Ирана или которые есть у России.
— На каком этапе находится сейчас обсуждение приема российских карт Мир в Иране?
— Должностные лица, которые несут ответственность по данному вопросу, нам тоже вселяют надежду на то, что в ближайшем будущем эта карта заработает на территории Ирана.
— Как продвигается инициатива создания транспортного коридора Север-юг? Достаточно ли грузов для транспортировки?
— Что касается соглашения МТК Север-Юг, вы знаете, что надо достроить недостроенный участок на этом направлении (железнодорожный участок Решт — Астара в Иране. — РБК). Груз по нашему мнению существует, надо создать этот маршрут. Этот маршрут будет одним из важных коммуникационных путей в мире, это будет большой глобальный международный перекресток. И он необходим для будущей мирной жизни человечества.
— Американские СМИ сообщили, что Иран договаривается с Россией о строительстве завода по созданию беспилотных летательных аппаратов. Такие переговоры идут?
— Вы знаете, американцы в основном свою выдумку выдают на новость. И в основном это не что иное, как иллюзии, они не соответствуют действительности. Да, они сочиняют очень много рассказов про ирано-российское взаимодействие. И я хочу сказать, что наше взаимодействие и сотрудничество с Российской Федерацией очень транспарентное и очень открытое. И нет необходимости в том, чтобы что-то скрывать в нашем взаимодействии и сотрудничестве.