Иран заявил об ожидании от России ответа по отмене виз

Введение безвизового режима для всех категорий граждан — запрос времени, уверен посол Ирана в России Казем Джалали. Тегеран занимался этим вопросом и ждет положительного ответа российской стороны, сказал он

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Соглашение о безвизовом посещении России и Ирана туристами этих стран в составах групп заработает в этом году. Но иранская сторона заинтересована и в полной отмене виз, сообщил РБК в блиц-интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посол исламской республики Казем Джалали.

«Что касается отмены виз для всех наших граждан, мы в этом тоже заинтересованы. Это как раз запрос времени. И мы хотели бы, чтобы мы могли бы с Российской Федерацией договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан», — сказал посол. «Мы занимались этим вопросом, и ждем положительного ответа российской стороны», — сообщил дипломат.

Ранее Москва и Тегеран договорились об отмене визового режима для туристических групп. Возможность для туристов в составе групп от 5 до 50 человек посещать две страны и находиться там до 15 дней должно заработать в этом году. Об этом в марте говорил министр экономического развития Максим Решетников. Для того, чтобы заключенное еще в 2017 году двустороннее соглашение заработало, стороны должны были обменяться списками туристических фирм. «Российская сторона представила свои уполномоченные компании, иранская сторона представила свои уполномоченные компании, которые будут вместе реализовывать данную договоренность», — сообщил 14 июня посол Джалали.

В 2022 году Иран посетили более 22 тыс. россиян, а в Россию приехали почти столько же иранцев — более 20 тыс., что в три раза выше турпотока из России в Иран до пандемии — 2,6 тыс. человек. Хотя в масштабе всего выездного потока российских туристов за рубеж Иран в прошлом году занял 29-е место, следует из данных погранслужбы ФСБ.