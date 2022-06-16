Медведев ответил на инициативу Силуанова фразой «всем чиновникам — «Лады»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поддержал предложение пересадить чиновников на автомобили «Лада». Об этом он написал в Telegram.
Медведев рассказал о своем опыте владения «Ладой», которая, по его словам, была его первой машиной.
«Первая моя машина была белая «семерка» жигулей («Лада-2107»). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000», — написал он в Telegram.
Впоследствии Медведев продал ее, но уже втрое дешевле. «Каково же было мое удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания [на пост президента], мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за $15 000», — отметил он. «Мораль: всем чиновникам — ТОЛЬКО «ЛАДЫ», — заключил Медведев.
Пересадить госслужащих на «Лады» предложил глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Министр указал, что государство могло бы в текущих условиях, когда «нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились», взять на себя риски по их реализации по «типу офсетных контрактов». «Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря», — пояснил он. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в свою очередь, поинтересовался у Силуанова, не придется ли платить за такую «Ладу» обычным россиянам «по повышенной цене», а не бюджету. «Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...» — начал глава Минфина. Макаров в ответ напомнил, что такая идея уже была в 1990-е годы, но «не показала свою достаточную эффективность».
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу РБК, в свою очередь, выразил готовность «за пару лет» обеспечить «весь чиновничий аппарат России» отечественными автомобилями «Лада». Ведущий возразил, что в российском госсекторе работают около 2,5 млн человек. Соколов в ответ на реплику отметил, что «заводу придется потрудиться», и напомнил, что в прошлом году АвтоВАЗ выпустил чуть больше 430 тыс. машин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение пересадить чиновников на отечественные авто, заявил о готовности «ко всему». «Каждый госслужащий у нас готов ко всему», — добавил он.