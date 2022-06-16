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Медведев ответил на инициативу Силуанова фразой «всем чиновникам — «Лады»

Зампред Совбеза рассказал о своей первой машине «Лада» и сделал вывод, что она нужна всем чиновникам. Пересадить госслужащих на автомобили этой марки предложил глава Минфина на ПМЭФе

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поддержал предложение пересадить чиновников на автомобили «Лада». Об этом он написал в Telegram.

Медведев рассказал о своем опыте владения «Ладой», которая, по его словам, была его первой машиной.

«Первая моя машина была белая «семерка» жигулей («Лада-2107»). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000», — написал он в Telegram.

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Впоследствии Медведев продал ее, но уже втрое дешевле. «Каково же было мое удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания [на пост президента], мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за $15 000», — отметил он. «Мораль: всем чиновникам — ТОЛЬКО «ЛАДЫ», — заключил Медведев.

Пересадить госслужащих на «Лады» предложил глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Министр указал, что государство могло бы в текущих условиях, когда «нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились», взять на себя риски по их реализации по «типу офсетных контрактов». «Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря», — пояснил он. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в свою очередь, поинтересовался у Силуанова, не придется ли платить за такую «Ладу» обычным россиянам «по повышенной цене», а не бюджету. «Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...» — начал глава Минфина. Макаров в ответ напомнил, что такая идея уже была в 1990-е годы, но «не показала свою достаточную эффективность».

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу РБК, в свою очередь, выразил готовность «за пару лет» обеспечить «весь чиновничий аппарат России» отечественными автомобилями «Лада». Ведущий возразил, что в российском госсекторе работают около 2,5 млн человек. Соколов в ответ на реплику отметил, что «заводу придется потрудиться», и напомнил, что в прошлом году АвтоВАЗ выпустил чуть больше 430 тыс. машин.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение пересадить чиновников на отечественные авто, заявил о готовности «ко всему». «Каждый госслужащий у нас готов ко всему», — добавил он.

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Теги
Елена Чернышова
Lada Антон Силуанов Дмитрий Медведев ПМЭФ
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