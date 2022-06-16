Глава АвтоВАЗа заявил о готовности обеспечить чиновников машинами
АвтоВАЗ готов обеспечить чиновников автомобилями. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2022 президент компании Максим Соколов.
АвтоВАЗ готов обеспечить автомобилями [чиновников], если будет принято такое решение», — сказал Соколов.
Ранее на сессии Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство могло бы взять на себя риски российского бизнеса в части реализации произведенных товаров, например подушек безопасности в «Ладе».
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил уточнить, готово ли государство купить товары, которые окажутся никому не нужны. Министр подчеркнул, что государство не станет покупать подушки безопасности для «Лады», а обеспечит работу бизнеса так, чтобы тот был устойчивым.
Тогда Макаров спросил, не придется ли платить за такую «Ладу» «по повышенной цене» обычным людям, а не бюджету. «Если мы пересадим работников государственных на «Лады», — начал Силуанов. Глава комитета Госдумы сразу напомнил ему, что такая идея уже была в 1990-е и «не показала свою достаточную эффективность».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Минфина, заявил, что как госслужащий «готов ко всему», в том числе ездить на Lada.
Позднее в пресс-службе министерства уточнили, что Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на машины Lada. «Это было в качестве гипотетического предположения в контексте повышения спроса не только со стороны граждан, но и со стороны государства», — объяснили в ведомстве.