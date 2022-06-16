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Военная операция на Украине ,  
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Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В распоряжение Главного управления разведки Минобороны Украины попала техническая документация по возведению Крымского моста, заявили в ведомстве.

На сайте управления разведки опубликован 242-страничный документ, который называется «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Рабочая документация».

Документ содержит характеристики проектных решений моста, в том числе информацию о его опорах, пролетных строениях, мостовом полотне, водоотведении, электроснабжении, противооползневых сооружениях, системах управления движением и мониторинга инженерных систем и т.д.

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После начала спецоперации на Украине Киев неоднократно заявлял о планах атаки на Крымский мост. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов говорил, что если у армии Украины будет возможность нанести удар по нему, она ею воспользуется. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко называл Крымский мост «целью номер один для поражения», поскольку он является «путем подтягивания резервов», который необходимо «обрезать».

Российские власти отмечали, что угрозы ударов по Крымскому мосту фиксируются. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва подобные заявления «принимает во внимание», а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что российская армия «берет на заметку» эти угрозы. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что в случае атаки Москва даст ответ.

Теги
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