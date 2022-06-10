Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Число уроков истории в школах не увеличат из-за нового курса Политика, 15:30
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 15:29
Лавров заявил о неготовности западных стран к «танго» с Россией Политика, 15:21
Беглов пообещал обустроить площадку для бездомных собак в Мариуполе Политика, 15:16
Российская звезда НХЛ заявил об отсутствии причин получать паспорт США Спорт, 15:12
Футболист сборной России покинул ЦСКА Спорт, 15:10
В Госдуме разъяснили предложение запретить вывески на иностранном языке Политика, 15:05
В МИДе отказались считать осужденных в ДНР иностранцев военнопленными Политика, 15:04
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 15:01
Фундаментальная ошибка атрибуции: почему мы судим других строже, чем себя Социальная экономика, 15:00
На «АвтоВАЗе» объяснили схему обслуживания автомобилей Renault Авто, 15:00
Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну Политика, 14:59
Агент Абаскаля назвал вызовом для тренера назначение в «Спартак» Спорт, 14:51
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России Политика, 14:47
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Лавров заявил о неготовности западных стран к «танго» с Россией

Москва открыта к диалогу, но западные страны не готовы «танцевать танго» с Россией, скорее они занимаются дипломатическим «брейкдансом», считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване по итогам встречи совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

«Мы по прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом — в одиночку», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отвечал на вопрос о том, как он относится к призывам, направленный в том числе к лидерам Германии и Франции, не вести переговоры с Россией.

«Я слышал другие оценки, в том числе и из Парижа, и из Берлина. И [бывший] канцлер [ФРГ Ангела] Меркель в свое время, и президент [Франции Эмманюэль] Макрон высказывали очень серьезное разочарование действиями евросоюзовских русофобов, которые заблокировали инициативы Франции и Германии о проведении саммита Евросоюза с президентом Путиным», — рассказал Лавров. По его словам, они «все-таки разумные политики», так как понимали необходимость «искать выход из того кризиса, который накапливался годами», который, по словам Лаврова, «усугублялся категорическим отказом [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять минские соглашения».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Сергей Лавров переговоры танго
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter