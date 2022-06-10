Лавров заявил о неготовности западных стран к «танго» с Россией

Москва открыта к диалогу, но западные страны не готовы «танцевать танго» с Россией, скорее они занимаются дипломатическим «брейкдансом», считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване по итогам встречи совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

«Мы по прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом — в одиночку», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отвечал на вопрос о том, как он относится к призывам, направленный в том числе к лидерам Германии и Франции, не вести переговоры с Россией.

«Я слышал другие оценки, в том числе и из Парижа, и из Берлина. И [бывший] канцлер [ФРГ Ангела] Меркель в свое время, и президент [Франции Эмманюэль] Макрон высказывали очень серьезное разочарование действиями евросоюзовских русофобов, которые заблокировали инициативы Франции и Германии о проведении саммита Евросоюза с президентом Путиным», — рассказал Лавров. По его словам, они «все-таки разумные политики», так как понимали необходимость «искать выход из того кризиса, который накапливался годами», который, по словам Лаврова, «усугублялся категорическим отказом [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять минские соглашения».

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