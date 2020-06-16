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Политика ,  
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На Украине сообщили о демонтаже принадлежащих «Газпрому» труб

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через страну. По его словам, если контракт с Россией не будет продлен, доход от транзита «полностью исчезнет» для Украины
Газпром GAZP ₽197,4 +1,65% Купить
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

«Газпром» начал разбирать трубы, используемые для транзита газа через Украину. Об этом заявил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью OilPoint.

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — сказал он.

В беседе с изданием Макогон согласился, что доход от транзита «полностью исчезает» для Украины. По его словам, если контракт с Россией не будет продлен, Украина «будет работать для обеспечения газом [своих] потребителей».

«Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, подземного хранения газа и добычи», — заявил Макогон.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину
Экономика
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В конце прошлого года «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили новый контракт. Российская компания согласилась выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а Украина — отозвать другие иски к «Газпрому» и снять арест с его активов.

Соглашение заключено на пять лет. Согласно нему, в 2020 году российская компания должна поставить в Европу через территорию Украины 65 млрд куб. м газа, или 178 млн куб. м в сутки. Если транзит будет меньше, «Газпром» все равно должен оплачивать эти минимальные мощности для прокачки газа по закрепленному в договоре принципу «качай или плати».

На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025
Бизнес
Сергей Макогон

В конце апреля Макогон в интервью РБК сообщил, что «Газпром» не использует часть оплаченных мощностей, и предложил компании завозить остатки на хранение в украинские хранилища. «Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. м. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. <...> Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС или в рамках уже купленных мощностей [по транзиту], или докупить дополнительные», — отмечал он.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Людмила Подобедова
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