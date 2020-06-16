На Украине сообщили о демонтаже принадлежащих «Газпрому» труб

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через страну. По его словам, если контракт с Россией не будет продлен, доход от транзита «полностью исчезнет» для Украины

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

«Газпром» начал разбирать трубы, используемые для транзита газа через Украину. Об этом заявил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью OilPoint.

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — сказал он.

В беседе с изданием Макогон согласился, что доход от транзита «полностью исчезает» для Украины. По его словам, если контракт с Россией не будет продлен, Украина «будет работать для обеспечения газом [своих] потребителей».

«Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, подземного хранения газа и добычи», — заявил Макогон.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».