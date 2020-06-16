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Экономика ,  
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«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

Из отчетности российской компании следует, что газ не получают самопровозглашенные республики Донбасса. Однако на деле поставки продолжаются, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Газпром» за первые три месяца этого года официально не поставил ни одного кубометра газа на Украину. В ежеквартальном отчете «Газпрома» за первый квартал по РСБУ эта цифра равна нулю.

В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа). Деньги за поставки записывались в долг украинской компании. Общая стоимость газа, импортированного в республики Донбасса, как сообщает «Коммерсантъ», составила примерно $2,91 млрд.

При этом в конце 2019 года в ходе общего урегулирования споров с «Нафтогазом» в Москве вопрос оплаты поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса стороны согласились не рассматривать.

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Бизнес
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Теперь, как отмечает «Коммерсантъ», следовать прежней схеме не получается из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом». Тем не менее, пишет газета, по факту газ самопровозглашенные республики по-прежнему получают, однако в «Газпроме» не объясняют, как организована новая схема поставок.

Собеседники «Коммерсанта» считают, что в нынешней ситуации возможен вариант, при котором поставки газа в ДНР и ЛНР могут классифицироваться как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы. Расход газа по этой статье в 2019 году составил 38 млрд кубометров, в 2019 году — 40,14 млрд кубометров. Потребности ДНР и ЛНР составляют всего 6–7% от этих объемов.

Как сообщалось ранее, в январе транзит газа через Украину составил 2,65 млрд куб. Такие цифры содержались в данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно. При этом глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон утверждал, что транзит газа «Газпрома» в Европу через территорию Украины в январе составил 2,55 млрд куб. м. Предполагалось, что разница 100 млн куб. м между данными «Газпрома» и Макогона как раз и объяснялась тем, что этот газ получили республики Донбасса.

Другой вариант — поставки через посредника, которые не опасается попасть под санкции.

РБК направил запрос в «Газпром».

Автор: Артем Филипенок
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, ДНР, ЛНР
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