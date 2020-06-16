«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

Из отчетности российской компании следует, что газ не получают самопровозглашенные республики Донбасса. Однако на деле поставки продолжаются, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Газпром» за первые три месяца этого года официально не поставил ни одного кубометра газа на Украину. В ежеквартальном отчете «Газпрома» за первый квартал по РСБУ эта цифра равна нулю.

В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа). Деньги за поставки записывались в долг украинской компании. Общая стоимость газа, импортированного в республики Донбасса, как сообщает «Коммерсантъ», составила примерно $2,91 млрд.

При этом в конце 2019 года в ходе общего урегулирования споров с «Нафтогазом» в Москве вопрос оплаты поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса стороны согласились не рассматривать.

Теперь, как отмечает «Коммерсантъ», следовать прежней схеме не получается из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом». Тем не менее, пишет газета, по факту газ самопровозглашенные республики по-прежнему получают, однако в «Газпроме» не объясняют, как организована новая схема поставок.