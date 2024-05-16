Париж обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела островов в Тихом океане

На островах Новая Каледония вспыхнули протесты сторонников отсоединения от Франции, введены вооруженные силы, есть погибшие. Париж заподозрил, что Баку причастен к бунту, азербайджанские власти отвергают любую связь

Жеральд Дарманен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Азербайджан связан с демонстрациями за независимость Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане. Об этом заявил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает RFI.

«Это не фантазия, это реальность. К сожалению, некоторые борцы за независимость заключили сделку с Азербайджаном», — сказал Дарманен.

Власти Азербайджана отвергли претензии и исключили наличие какой-либо связи между «лидерами борьбы за свободу Каледонии» и Баку. МИД республики в соцсети X назвал обвинения «оскорбительными и необоснованными заявлениями», а происходящее — «клеветнической кампанией».

Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году при императоре Наполеоне III, в 1957-м всем канакам (коренному народу) было предоставлено французское гражданство. В 2018–2021 годах провели три референдума, в ходе которых большинство жителей островов решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренных жителей.

Как пишет AFP, отношения между Баку и Парижем в последние месяцы резко ухудшились, в том числе из-за поддержки Францией Армении в ее конфликте с Азербайджаном. Опасения у французских властей по поводу роли Азербайджана в ситуации в Тихом океане возникли еще несколько месяцев назад, отмечает AFP, но прежде не озвучивались публично. Тревога Парижа усилилась после апрельского подписания меморандума о сотрудничестве между Национальной ассамблеей Азербайджана и Конгрессом Новой Каледонии.

Французский телеканал TF1 показывал сепаратистов, одетых в футболки с азербайджанским флагом, а азербайджанские издания в марте опубликовали снимки участников демонстраций за независимость Новой Каледонии, которые держали в руках портреты президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В апреле в Милли Меджлисе (национальном собрании Азербайджана) прошла конференция «Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее». В ней принял участие член Сената коренного населения Новой Каледонии Людовик Була. Он заявил, что Новая Каледония находится в блокаде со стороны Франции и добавил: «Мы хотим передать наши ценности будущим поколениям. Мы признательны за инициативу Азербайджанского государства в этом направлении. Сегодня это дает нам возможность бороться за защиту наших ценностей. Азербайджан играет для нас роль примера и старшего брата».

Депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов на той же конференции заявил: «Мы не должны забывать ряд исторических фактов, таких как распад Советского Союза, окончание Холодной войны, падение Берлинской стены, победу Азербайджана. Этой победой наша страна показала миру пример обеспечения благосостояния и прав народов. Азербайджан поделится своим опытом с такими странами, как Новая Каледония. Мы верим, что Новая Каледония обретет независимость и ее народ будет представлен в международных организациях как представитель независимого государства».

Полгода назад французская сторона уже высказала Азербайджану претензии за кампанию дезинформации, направленную против репутации Парижа как организатора Олимпийских игр, запланированных на этот год. Баку тогда тоже не согласился с обвинениями.

Протесты в Новой Каледонии начались в мае из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа заподозрили, что он ослабит избирательные возможности коренных жителей и усилит влияние Парижа. В начале апреля законопроект утвердил французский сенат, а 14 мая — Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. Окончательное утверждение намечено на начало июня.

Протесты переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. По данным властей, погибли трое местных жителей, а также французский полицейский. Более 300 человек получили ранения.

Власти Франции задействовали вооруженные силы, введен режим ЧС. В течение нескольких часов на архипелаге ожидается прибытие 500 дополнительных полицейских для поддержки уже находящихся там 1,8 тыс. жандармов.

«Ситуация не серьезная — она очень серьезная. Мы находимся в опасной, смертельной спирали», — оценил ситуацию Луи Ле Франк, верховный комиссар Франции в Новой Каледонии.