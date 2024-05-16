Осужденному по делу об убийстве Круга отказали в участии в спецоперации
Бывший член банды «Тверские волки» Александр Агеев, осужденный к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве певца Михаила Круга, дважды получил отказ на прошение об участии в военной операции на Украине, следует из материалов Московского районного суда Твери.
Агеева в сентябре 2009 года осудили по статьям об убийстве, контрабанде оружия и участии в банде.
В сентябре 2023-го он подал иск против УФСИН по Тверской области и СИЗО-1. Они, согласно заявлению, препятствовали ему «в реализации права на прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции».
Ответчики пояснили в суде: лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в списки тех, с кем может быть заключен контракт для участия в военной операции. Такое правило установлено приказами Минобороны, Минюста и МВД. Более того, Агеев не обращался с письменным заявлением по вопросу прохождения военной службы по контракту, говорится в заключении суда.
Спустя два месяца, в декабре 2023-го, он повторно подал иск, но уже к военкомату Тверской области, отказавшему в просьбе отправить в зону боевых действий. Суд опять оставил его требования без удовлетворения. Агеев обжаловал оба решения, но и это не помогло.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Тверской области, Московского районного суда Твери, в военный комиссариат Тверской области.
Шансонье Михаил Круг был убит в Твери в 2002 году. В ночь на 1 июля 2002 года в дом певца в Твери проникли злоумышленники. Круг получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.
Убийцей Круга признали участника банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова, показания на него дал Агеев. С его слов, вместе с Веселовым они проникли в дом певца, чтобы похитить антиквариат и ценности, причем убивать шансонье не планировали. Однако Круг с семьей неожиданно вернулись домой и застали грабителей врасплох, после чего Веселов два раза выстрелил в Круга из пистолета. Годом позже сам убийца погиб от руки бандита, который был поклонником творчества Круга.
Агеев стал фигурантом еще нескольких дел о заказных убийствах, произошедших в начале 2000-х годов. А в 2016 году он в колонии «Полярная сова» до смерти забил сокамерника руками, ногами и хозяйственным мылом. Издание «ТопТверь» пишет, что зафиксировано шесть случаев избиения Агеевым других осужденных.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?