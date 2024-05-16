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Военная операция на Украине ,  
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Осужденному по делу об убийстве Круга отказали в участии в спецоперации

Осужденному за убийство Круга Агееву отказали в участии в военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Соучастнику убийства Круга отказывают в подписании контракта для участия в военной операции, так как он приговорен к пожизненному заключению. Мужчина фигурировал в нескольких убийствах и уже в колонии забил сокамерника до смерти
Александр Агеев
Александр Агеев (Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости)

Бывший член банды «Тверские волки» Александр Агеев, осужденный к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве певца Михаила Круга, дважды получил отказ на прошение об участии в военной операции на Украине, следует из материалов Московского районного суда Твери.

Агеева в сентябре 2009 года осудили по статьям об убийстве, контрабанде оружия и участии в банде.

В сентябре 2023-го он подал иск против УФСИН по Тверской области и СИЗО-1. Они, согласно заявлению, препятствовали ему «в реализации права на прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции».

Ответчики пояснили в суде: лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в списки тех, с кем может быть заключен контракт для участия в военной операции. Такое правило установлено приказами Минобороны, Минюста и МВД. Более того, Агеев не обращался с письменным заявлением по вопросу прохождения военной службы по контракту, говорится в заключении суда.

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Спустя два месяца, в декабре 2023-го, он повторно подал иск, но уже к военкомату Тверской области, отказавшему в просьбе отправить в зону боевых действий. Суд опять оставил его требования без удовлетворения. Агеев обжаловал оба решения, но и это не помогло.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Тверской области, Московского районного суда Твери, в военный комиссариат Тверской области.

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Шансонье Михаил Круг был убит в Твери в 2002 году. В ночь на 1 июля 2002 года в дом певца в Твери проникли злоумышленники. Круг получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.

Убийцей Круга признали участника банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова, показания на него дал Агеев. С его слов, вместе с Веселовым они проникли в дом певца, чтобы похитить антиквариат и ценности, причем убивать шансонье не планировали. Однако Круг с семьей неожиданно вернулись домой и застали грабителей врасплох, после чего Веселов два раза выстрелил в Круга из пистолета. Годом позже сам убийца погиб от руки бандита, который был поклонником творчества Круга.

Агеев стал фигурантом еще нескольких дел о заказных убийствах, произошедших в начале 2000-х годов. А в 2016 году он в колонии «Полярная сова» до смерти забил сокамерника руками, ногами и хозяйственным мылом. Издание «ТопТверь» пишет, что зафиксировано шесть случаев избиения Агеевым других осужденных.

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убийство Тверь Михаил Круг

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