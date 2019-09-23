СК назвал имя убийцы певца Михаила Круга

СК официально назвал имя убийцы, который в 2002 году застрелил Круга из пистолета «ТТ». Годом позже сам убийца погиб от руки бандита, который был поклонником творчества Михаила Круга, сообщает СК

Следственный комитет (СК) сообщил, что ему удалось «в мельчайших подробностях» установить все детали совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга.

30 июня 2002 года в дом Круга в поселке Мамулино проникли грабители, один из которых и убил певца. Однако раскрыть убийство тогда не удалось, что в СК объяснили «отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик».

За прошедшие годы СК была проведена «колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления», в ходе которой отрабатывались различные версии случившегося и опрашивались все возможные свидетели. В 2019 году предварительное следствие по делу об убийстве Круга было возобновлено, так как следователям удалось получить дополнительную информацию о его обстоятельствах.

Как отмечается в сообщении, член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал следователям, что он проник в дом Круга вместе с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. При этом убийство певца не планировалось, взломщики должны были лишь похитить антиквариат и ценности. Ограбление, по словам Агеева, было спланировано по указанию криминального авторитета города Твери, известного под кличкой Лом, который рассчитывал, что Круг попросит у него помощи и, получив ее, будет отдавать благодетелю часть своих гонораров.

«Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. <...> Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись», — говорится в сообщении СК.