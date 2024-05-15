Пермский СК усомнился в принадлежности подразделения в ДНР к силам России

Закон предписывает приостанавливать уголовные дела против контрактников во время мобилизации, однако СК Пермского края потребовал от МВД ДНР справку, что их подразделения относятся к Минобороны России или Росгвардии

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Бывшего замначальника исправительной колонии № 37, военнослужащего Андрея Шварева, арестовали в Донецке по обвинению в получении взяток, но пермское управление СК отказалось приостановить дело, несмотря на соответствующую норму в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Первое уголовное дело против Шварева завели в августе 2023 года по статье о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК, до четырех лет заключения). Следствие полагало, что он незаконно пронес в колонию мобильный телефон и передал заключенному. После этого Шварев поехал в Донецк, где заключил годовой контракт с оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад». Тогда оно входило в состав внутренних войск МВД Донецкой народной республики (ДНР). Шварев возглавлял отделение, принимал участие в боевых действиях и был удостоен медали «За отвагу».

Но 19 марта нового руководителя ИК-37 Илью Асламова арестовали по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 УК). Дело о получении двух взяток, в числе которых одна — в крупном размере, завели и против Шварева, а затем соединили в одно производство с делом о превышении полномочий. В апреле Шварева задержали в Донбассе, перевезли в Пермь и арестовали. СК подозревает, что тот получил от жены одного из заключенных часы за позволение пользоваться сотовым телефоном и самостоятельно перемещаться. Кроме этого, ему передали 437 тыс. руб. в течение года, следует из материалов дела. Шварев вину не признал.

В марте в ст. 208 УПК внесли норму, согласно которой уголовное дело должны приостановить в случае призыва фигуранта на службу в Вооруженные силы или заключение им контракта в период мобилизации или военного времени. На основании этого командование МВД ДНР попросило управление СК по Пермскому краю приостановить дело, но им отказали.

Следователь пояснил, что республиканское МВД не предоставило документов о том, что внутренние войска ДНР относятся к Вооруженным силам России или к добровольческим формированиям, которые сформированы Минобороны или Росгвардией. На судебном заседании Шварев заверил в готовности заключить контракт с Минобороны России.

Издание Properm в апреле писало, что сам Шварев рассказывал в суде, что «на пенсию ушел 31 июля прошлого года, по сроку выслуги» и заключил контракт 10 сентября. Один из свидетелей, сослуживец Шварева, подтверждал, что тот служил добровольцем в штурмовой роте добровольческих формирований ДНР с сентября 2023 года и был представлен к государственной награде. Несмотря на это, его отправили под арест. Судья на тот момент объяснял, что в случае заключения Шваревым контракта с Минобороны об изменении меры пресечения будет ходатайствовать в суде именно следствие.

В июне 2023 года на тот момент министр обороны Сергей Шойгу подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны были до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Это позволит придать им «необходимый правовой статус» и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Одним из первых контракт подписал чеченский отряд спецназа «Ахмат». С ноября 2022 года добровольцы в России приравнены к военнослужащим, они могут привлекаться для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом.

«Складывается достаточно странная ситуация, — отметил защитник. — Если следствие считает [Андрея Шварева] гражданским человеком, то на каком основании на территории ДНР, которая была включена в состав России, ему выдали оружие и отправили в бой?» — задался вопросом адвокат Иван Хозяйкин. Юрист указал: это подразделение входит в состав регулярных формирований ДНР, а значит, и в состав силовых ведомств России.