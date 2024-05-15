 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Пермский СК усомнился в принадлежности подразделения в ДНР к силам России

«Ъ»: пермский СК усомнился в принадлежности подразделения в ДНР к силам России
Сюжет
Военная операция на Украине
Закон предписывает приостанавливать уголовные дела против контрактников во время мобилизации, однако СК Пермского края потребовал от МВД ДНР справку, что их подразделения относятся к Минобороны России или Росгвардии
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Бывшего замначальника исправительной колонии № 37, военнослужащего Андрея Шварева, арестовали в Донецке по обвинению в получении взяток, но пермское управление СК отказалось приостановить дело, несмотря на соответствующую норму в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Первое уголовное дело против Шварева завели в августе 2023 года по статье о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК, до четырех лет заключения). Следствие полагало, что он незаконно пронес в колонию мобильный телефон и передал заключенному. После этого Шварев поехал в Донецк, где заключил годовой контракт с оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад». Тогда оно входило в состав внутренних войск МВД Донецкой народной республики (ДНР). Шварев возглавлял отделение, принимал участие в боевых действиях и был удостоен медали «За отвагу».

Но 19 марта нового руководителя ИК-37 Илью Асламова арестовали по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 УК). Дело о получении двух взяток, в числе которых одна — в крупном размере, завели и против Шварева, а затем соединили в одно производство с делом о превышении полномочий. В апреле Шварева задержали в Донбассе, перевезли в Пермь и арестовали. СК подозревает, что тот получил от жены одного из заключенных часы за позволение пользоваться сотовым телефоном и самостоятельно перемещаться. Кроме этого, ему передали 437 тыс. руб. в течение года, следует из материалов дела. Шварев вину не признал.

Осужденного за педофилию режиссера «Ералаша» освободили из-за медали
Политика
Илья Белостоцкий

В марте в ст. 208 УПК внесли норму, согласно которой уголовное дело должны приостановить в случае призыва фигуранта на службу в Вооруженные силы или заключение им контракта в период мобилизации или военного времени. На основании этого командование МВД ДНР попросило управление СК по Пермскому краю приостановить дело, но им отказали.

Следователь пояснил, что республиканское МВД не предоставило документов о том, что внутренние войска ДНР относятся к Вооруженным силам России или к добровольческим формированиям, которые сформированы Минобороны или Росгвардией. На судебном заседании Шварев заверил в готовности заключить контракт с Минобороны России.

Издание Properm в апреле писало, что сам Шварев рассказывал в суде, что «на пенсию ушел 31 июля прошлого года, по сроку выслуги» и заключил контракт 10 сентября. Один из свидетелей, сослуживец Шварева, подтверждал, что тот служил добровольцем в штурмовой роте добровольческих формирований ДНР с сентября 2023 года и был представлен к государственной награде. Несмотря на это, его отправили под арест. Судья на тот момент объяснял, что в случае заключения Шваревым контракта с Минобороны об изменении меры пресечения будет ходатайствовать в суде именно следствие.

В июне 2023 года на тот момент министр обороны Сергей Шойгу подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны были до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Это позволит придать им «необходимый правовой статус» и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Одним из первых контракт подписал чеченский отряд спецназа «Ахмат».

С ноября 2022 года добровольцы в России приравнены к военнослужащим, они могут привлекаться для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом.

«Складывается достаточно странная ситуация, — отметил защитник. — Если следствие считает [Андрея Шварева] гражданским человеком, то на каком основании на территории ДНР, которая была включена в состав России, ему выдали оружие и отправили в бой?» — задался вопросом адвокат Иван Хозяйкин. Юрист указал: это подразделение входит в состав регулярных формирований ДНР, а значит, и в состав силовых ведомств России.

Принадлежность «Каскада» к официальным формированиям ДНР подтверждается, в частности, указом главы региона Дениса Пушилина от июля 2022 года. В нем он учреждает флаг, геральдический знак и иные символы формирования. Пушилин также вручал бойцам формирования госнаграды и отмечал: «Отдельных слов признательности заслуживают сотрудники правоохранительного ведомства, которые сегодня в составе отдельного боевого тактического формирования «Каскад» с оружием в руках освобождают Русскую землю».

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
военнослужащий контрактники ДНР Каскад Пермский край Донецк

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Колокольцев заявил, что «победить полностью коррупцию мы не можем»
Политика
«Коммерсантъ» узнал размер взятки, которую вменяют генералу Кузнецову
Политика
ТАСС узнал об обысках в Москве и Краснодаре по делу генерала Кузнецова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначили зама Цивилева Политика, 08:09
Власти задумались о штрафах за мелкие нарушения с помощью камер Общество, 08:03
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков Технологии и медиа, 08:00
Старый мировой экономический порядок разрушается. Каким будет новый Pro, 07:46
Пермский СК усомнился в принадлежности подразделения в ДНР к силам России Политика, 07:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Бизнес предупредил о сложностях налоговой амнистии за дробление Экономика, 07:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило об уничтожении десятка ракет ATACMS над Крымом Политика, 07:24
В Канаде объявили эвакуацию центра добычи нефтеносных песков из-за пожара Общество, 07:19
На ростовской топливной базе произошли взрывы из-за атаки дронов Политика, 07:01
Кого из российских звезд хоккея ловили на запрещенных веществах Спорт, 07:00
Социологи рассказали, на что живут обеспеченные россияне Экономика, 07:00
Байден назвал Трампа «лузером» с проблемами Политика, 06:25
Британия пообещала не принуждать Украину отказываться от территорий Политика, 06:03