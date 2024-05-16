Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского и Лебедева
Мещанский районный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом), Платону Лебедеву и ООО «Сибирская лизинговая компания», следует из данных в картотеке дел.
На 27 мая по этому делу назначена беседа. Суть претензий Генпрокуратуры не уточняется.
Лебедев и Ходорковский были фигурантами дела ЮКОСа. Их обвиняли в хищении акций и нефти, а также уклонении от уплаты налогов. Оба находились в правлении нефтяной компании, а весной 2005 года получили по девять лет тюрьмы. Позднее их сроки сократили на год, но предъявили новые обвинения. Ходоковского помиловали в 2013 году, после чего он покинул Россию. Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года после сокращения срока президиумом Верховного суда.
Учредителем ООО «Сибирская лизинговая компания» является ООО «РН-Лизинг», которое в свою очередь принадлежит четырем нерезидентам России — «Венуслинк Лимитед», «Крестпайн Лимитед», «Лидрейндж Лимитед» и «Рейферн Лимитед».
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