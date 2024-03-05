Россия обжалует решение суда Амстердама по спору с экс-акционерами ЮКОСа

Суд отклонил апелляцию Москвы на решение о выплате экс-акционерам $50 млрд, посчитав, что довода о предполагаемом мошенничестве во время арбитражного разбирательства недостаточно. Россия подаст жалобу в Верховный суд Нидерландов

Фото: Алексей Мякишев / Russian Look / Global Look Press

Россия обжалует решение суда Амстердама, отклонившего апелляцию Москвы на решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В конце февраля Апелляционный суд посчитал, что довода российской стороны о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге недостаточно для отмены решения о компенсации. Россия оспорит решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов.

«Генеральная прокуратура РФ обеспечивает представительство и защиту интересов России по неправомерным претензиям бывших акционеров ОАО «НК «ЮКОС», в том числе в рамках разбирательств в судах Нидерландов по отмене арбитражных решений, вынесенных в их пользу в 2014 году. Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Международный арбитражный суд в Гааге в 2014 году, после десятилетнего разбирательства, присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. Российская сторона добивалась в Апелляционном суде отмены решения о выплате бывшим акционерам, утверждая, что в ходе арбитражных разбирательств в Гааге, которые длились c 2005 по 2014 год, Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal подавали ложные заявления о том, что они контролируются попечителями офшорных трастов, а не «несколькими российскими олигархами». Эти компании, настаивала также российская сторона, скрывали ряд важных документов, которые, в частности, проливали бы свет на цепочку транзакций, посредством которых «олигархи» получили контроль над акциями ЮКОСа, сделали секретные выплаты в пользу вызванного ими свидетеля, бывшего советника президента России Андрея Илларионова.

Суд Амстердама пояснил, что довод о мошенничестве Россия привела только на слушаниях в Апелляционном суде Гааги, хотя могла и должна была сделать это еще в первой инстанции — в Окружном суде Гааги, и не предложила никаких достаточных объяснений, почему этот довод не был представлен своевременно.

Кроме того, по мнению суда, вопрос о том, кто на самом деле контролировал Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, был не принципиален для арбитров Постоянного третейского суда. Суд сослался на ст. 1 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая определяет инвестора просто как «компанию или другую организацию, учрежденную в соответствии с законодательством, применимым к этой договаривающейся стороне». «Суд заключает, что вопрос о контроле был нерелевантен для исхода арбитражных разбирательств. <...> Поэтому нельзя сказать, что арбитражные решения стали таковыми по причине обмана или мошенничества со стороны Hulley, Veteran и Yukos», — говорится в его решении.