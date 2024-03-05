Россия обжалует решение суда Амстердама по спору с экс-акционерами ЮКОСа
Россия обжалует решение суда Амстердама, отклонившего апелляцию Москвы на решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В конце февраля Апелляционный суд посчитал, что довода российской стороны о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге недостаточно для отмены решения о компенсации. Россия оспорит решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов.
«Генеральная прокуратура РФ обеспечивает представительство и защиту интересов России по неправомерным претензиям бывших акционеров ОАО «НК «ЮКОС», в том числе в рамках разбирательств в судах Нидерландов по отмене арбитражных решений, вынесенных в их пользу в 2014 году. Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — заявили в пресс-службе ведомства.
Международный арбитражный суд в Гааге в 2014 году, после десятилетнего разбирательства, присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. Российская сторона добивалась в Апелляционном суде отмены решения о выплате бывшим акционерам, утверждая, что в ходе арбитражных разбирательств в Гааге, которые длились c 2005 по 2014 год, Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal подавали ложные заявления о том, что они контролируются попечителями офшорных трастов, а не «несколькими российскими олигархами». Эти компании, настаивала также российская сторона, скрывали ряд важных документов, которые, в частности, проливали бы свет на цепочку транзакций, посредством которых «олигархи» получили контроль над акциями ЮКОСа, сделали секретные выплаты в пользу вызванного ими свидетеля, бывшего советника президента России Андрея Илларионова.
Суд Амстердама пояснил, что довод о мошенничестве Россия привела только на слушаниях в Апелляционном суде Гааги, хотя могла и должна была сделать это еще в первой инстанции — в Окружном суде Гааги, и не предложила никаких достаточных объяснений, почему этот довод не был представлен своевременно.
Кроме того, по мнению суда, вопрос о том, кто на самом деле контролировал Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, был не принципиален для арбитров Постоянного третейского суда. Суд сослался на ст. 1 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая определяет инвестора просто как «компанию или другую организацию, учрежденную в соответствии с законодательством, применимым к этой договаривающейся стороне». «Суд заключает, что вопрос о контроле был нерелевантен для исхода арбитражных разбирательств. <...> Поэтому нельзя сказать, что арбитражные решения стали таковыми по причине обмана или мошенничества со стороны Hulley, Veteran и Yukos», — говорится в его решении.
В 2014 году Постоянная палата третейского суда в Гааге (международный арбитражный суд) после десятилетнего разбирательства с участием российской стороны присудила бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. По оценке Reuters, к настоящему времени сумма достигла $60 млрд с учетом процентов. Россия отказалась платить, ссылаясь на то, что не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии, который стал основанием для экс-акционеров ЮКОСа инициировать арбитраж. Основным аргументом Москвы было то, что ДЭХ хотя и применялся Россией временно до его ратификации, но не в отношении статьи о передаче споров в международный арбитраж.
Бывшие акционеры попытались привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, включая США, где есть госактивы России. Россия оспорила решения 2014 года в судебной системе Нидерландов (по общим правилам международное арбитражное решение может быть аннулировано национальным судом той страны, где располагается арбитраж).
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного третейского суда. Но в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги его восстановил. В кассационной жалобе, направленной в Верховный суд Нидерландов, Россия выдвинула семь доводов в пользу отмены арбитражного решения на $50 млрд, но Верховный суд отклонил все аргументы, кроме одного — о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество на этапе арбитражного разбирательства, поскольку не раскрыли третейскому суду их связи с российскими «олигархами», а также некоторые важные документы. Этот единственный аргумент был отправлен на экспертизу Апелляционного суда Амстердама.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию