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Россия обжалует решение суда Амстердама по спору с экс-акционерами ЮКОСа

Россия обжалует решение суда Амстердама о выплате экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд
Суд отклонил апелляцию Москвы на решение о выплате экс-акционерам $50 млрд, посчитав, что довода о предполагаемом мошенничестве во время арбитражного разбирательства недостаточно. Россия подаст жалобу в Верховный суд Нидерландов
Фото: Алексей Мякишев / Russian Look / Global Look Press
Фото: Алексей Мякишев / Russian Look / Global Look Press

Россия обжалует решение суда Амстердама, отклонившего апелляцию Москвы на решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В конце февраля Апелляционный суд посчитал, что довода российской стороны о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге недостаточно для отмены решения о компенсации. Россия оспорит решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов.

«Генеральная прокуратура РФ обеспечивает представительство и защиту интересов России по неправомерным претензиям бывших акционеров ОАО «НК «ЮКОС», в том числе в рамках разбирательств в судах Нидерландов по отмене арбитражных решений, вынесенных в их пользу в 2014 году. Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Международный арбитражный суд в Гааге в 2014 году, после десятилетнего разбирательства, присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. Российская сторона добивалась в Апелляционном суде отмены решения о выплате бывшим акционерам, утверждая, что в ходе арбитражных разбирательств в Гааге, которые длились c 2005 по 2014 год, Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal подавали ложные заявления о том, что они контролируются попечителями офшорных трастов, а не «несколькими российскими олигархами». Эти компании, настаивала также российская сторона, скрывали ряд важных документов, которые, в частности, проливали бы свет на цепочку транзакций, посредством которых «олигархи» получили контроль над акциями ЮКОСа, сделали секретные выплаты в пользу вызванного ими свидетеля, бывшего советника президента России Андрея Илларионова.

Суд Амстердама пояснил, что довод о мошенничестве Россия привела только на слушаниях в Апелляционном суде Гааги, хотя могла и должна была сделать это еще в первой инстанции — в Окружном суде Гааги, и не предложила никаких достаточных объяснений, почему этот довод не был представлен своевременно.

Суд Амстердама поддержал экс-акционеров ЮКОСа в споре с Россией
Экономика
Фото:Алексей Мякишев / Global Look Press

Кроме того, по мнению суда, вопрос о том, кто на самом деле контролировал Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, был не принципиален для арбитров Постоянного третейского суда. Суд сослался на ст. 1 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая определяет инвестора просто как «компанию или другую организацию, учрежденную в соответствии с законодательством, применимым к этой договаривающейся стороне». «Суд заключает, что вопрос о контроле был нерелевантен для исхода арбитражных разбирательств. <...> Поэтому нельзя сказать, что арбитражные решения стали таковыми по причине обмана или мошенничества со стороны Hulley, Veteran и Yukos», — говорится в его решении.

В 2014 году Постоянная палата третейского суда в Гааге (международный арбитражный суд) после десятилетнего разбирательства с участием российской стороны присудила бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. По оценке Reuters, к настоящему времени сумма достигла $60 млрд с учетом процентов. Россия отказалась платить, ссылаясь на то, что не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии, который стал основанием для экс-акционеров ЮКОСа инициировать арбитраж. Основным аргументом Москвы было то, что ДЭХ хотя и применялся Россией временно до его ратификации, но не в отношении статьи о передаче споров в международный арбитраж.

Бывшие акционеры попытались привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, включая США, где есть госактивы России. Россия оспорила решения 2014 года в судебной системе Нидерландов (по общим правилам международное арбитражное решение может быть аннулировано национальным судом той страны, где располагается арбитраж).

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного третейского суда. Но в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги его восстановил. В кассационной жалобе, направленной в Верховный суд Нидерландов, Россия выдвинула семь доводов в пользу отмены арбитражного решения на $50 млрд, но Верховный суд отклонил все аргументы, кроме одного — о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество на этапе арбитражного разбирательства, поскольку не раскрыли третейскому суду их связи с российскими «олигархами», а также некоторые важные документы. Этот единственный аргумент был отправлен на экспертизу Апелляционного суда Амстердама.

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Елена Чернышова
ЮКОС Генпрокуратура Россия суд Нидерланды
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