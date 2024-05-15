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Покушение на Фицо ,  
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У премьера Словакии произошло кровоизлияние в брюшной полости

Standard: у премьера Словакии Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
Сюжет
Покушение на Фицо
Фицо был ранен в живот, плечо и ногу, у него кровотечение в брюшной полости. Напавший на него 71-летний писатель задержан
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у политика кровоизлияние в брюшной полости, пишет издание Standard со ссылкой на источник. Кровотечение пока не могут остановить.

Нападение на Фицо произошло у культурного центра в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Оттуда раненого премьера на вертолете направили в близлежащий город Банска-Бистрица, где в больнице проводится операция. В Братиславу его не стали отправлять из-за необходимости срочно оказать помощь.

Злоумышленник, по данным местных изданий, — 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга» и был его председателем с 2008 по 2016 год, пишет Standard. Он опубликовал пять книг. Сын нападавшего заявил Aktuality.sk, что не знал о намерениях отца. В ответ на вопрос о его негативном отношении к партии Фицо SMER («Направление — социальная демократия») сын сказал только, что отец не голосовал за эту партию.

В Ассоциации словацких писателей сообщили, что в их рядах состоит Юрай Цинтула. В организации пообещали, что исключат его, если подтвердится, что именно он напал на Фицо, передает Standard.

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Политика
Роберт Фицо

Президент Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным и отметил, что оно «не может иметь никаких оправданий». Он добавил, что знает премьера «как мужественного и сильного духом человека», и выразил надежду, что эти качества помогут ему в этой ситуации.

59-летний Фицо в прошлом году в третий раз возглавил словацкое правительство. До этого он был премьер-министром в 2006–2010 годах и 2012–2018 годах.

Фицо придерживается пророссийской позиции. Он говорил, что у конфликта Москвы и Киева нет военного решения и потому Европе нужно задуматься о смысле выделяемых Украине средств. Также он отказывался от поставок оружия Киеву и обещал блокировать членство Украины в НАТО.

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Словакия Роберт Фицо

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