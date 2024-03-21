Болгария приостановит прием документов на краткосрочные визы
Визовые центры Болгарии приостановят прием документов на краткосрочные визы (тип С) с 22 марта по 1 апреля, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарского визового оператора VFS Global.
Как объяснил оператор, такое решение было принято по распоряжению консульского отдела посольства Болгарии в Москве.
С 1 апреля Болгария и Румыния начнут выдавать российским туристам шенгенские визы типа C вместо национальных. Для получения шенгена гражданам России нужно сдавать биометрию, а пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне.
Однако въехать в страну Шенгенской зоны по национальной визе, выданной одной из стран до 31 марта 2024 года, нельзя. Путешествовать по пространству Шенгена смогут россияне, у которых есть вид на жительство и долгосрочные визы D в двух балканских странах.
Изменения связаны с тем, что с 31 марта 2024 года Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для путешествий между этими двумя государствами и другими странами Шенгена будет прекращен. Сохранятся только проверки пограничников на сухопутных границах.
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