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Болгария приостановит прием документов на краткосрочные визы

Визовые центры Болгарии с 22 марта приостановят оформление краткосрочных виз
Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Визовые центры Болгарии приостановят прием документов на краткосрочные визы (тип С) с 22 марта по 1 апреля, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарского визового оператора VFS Global.

Как объяснил оператор, такое решение было принято по распоряжению консульского отдела посольства Болгарии в Москве.

Болгария и Румыния начнут выдавать россиянам шенгенские визы с 1 апреля
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С 1 апреля Болгария и Румыния начнут выдавать российским туристам шенгенские визы типа C вместо национальных. Для получения шенгена гражданам России нужно сдавать биометрию, а пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне.

Однако въехать в страну Шенгенской зоны по национальной визе, выданной одной из стран до 31 марта 2024 года, нельзя. Путешествовать по пространству Шенгена смогут россияне, у которых есть вид на жительство и долгосрочные визы D в двух балканских странах.

Изменения связаны с тем, что с 31 марта 2024 года Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для путешествий между этими двумя государствами и другими странами Шенгена будет прекращен. Сохранятся только проверки пограничников на сухопутных границах.

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Теги
Болгария визы виза шенгенские визы
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