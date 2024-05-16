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Политика ,  
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Путин и Си начали переговоры в Пекине

В Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си

В Доме народных собраний в Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, передает Xinhua.

Встреча проходит в узком составе, пишут ТАСС и «РИА Новости». По программе на нее отведено 45 минут, позднее начнутся переговоры в расширенном составе.

В российскую делегацию вошли глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, посол Игорь Моргулов.

Также в Пекин приехали замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Путин встретился с Си Цзиньпином
Политика
Фото:Reuters

Поездка Путина в Китай продлится два дня — 16 и 17 мая. Помимо столицы, он приедет в Харбин. Это первый визит российского президента за рубеж после инаугурации.

До этого Путин приезжал в Пекин в октябре 2023 года, он участвовал в форуме «Один пояс — один путь».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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