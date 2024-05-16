Путин и Си начали переговоры в Пекине
В Доме народных собраний в Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, передает Xinhua.
Встреча проходит в узком составе, пишут ТАСС и «РИА Новости». По программе на нее отведено 45 минут, позднее начнутся переговоры в расширенном составе.
В российскую делегацию вошли глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, посол Игорь Моргулов.
Также в Пекин приехали замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Поездка Путина в Китай продлится два дня — 16 и 17 мая. Помимо столицы, он приедет в Харбин. Это первый визит российского президента за рубеж после инаугурации.
До этого Путин приезжал в Пекин в октябре 2023 года, он участвовал в форуме «Один пояс — один путь».
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