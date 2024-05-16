Пять израильских военных погибли под обстрелом своего танка
Пять израильских десантников были убиты 15 мая в результате дружественного танкового обстрела Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа, пишет газета Haaretz. Среди погибших капитан Рой Бейт Яаков, штаб-сержанты Гилад Арье Бойм и Бецлель Давид Шашуа, и сержанты Илан Коэн и Даниэль Чему.
Из-за обстрела семеро военнослужащих Израиля также получили ранения, трое из них — тяжелые.
Расследование обстоятельств гибели десантников показало, что экипажи танков ЦАХАЛа, которые находились в десятках метров от места происшествия, увидели вооруженных солдат и выпустили два снаряда по ним. Военные, которые попали под обстрел, занимали здания, расположенные вдоль маршрута снабжения.
«По 202-му батальону был открыт перекрестный огонь из танков, в результате чего погибли пятеро солдат, а несколько солдат получили ранения. Солдаты были эвакуированы для дальнейшего лечения, а их семьи проинформировали [о произошедшем]», — сказали в ЦАХАЛ об этом происшествии, передает Reuters.
ЦАХАЛ выясняет, почему были выпущены снаряды и не были ли солдаты приняты за вооруженных бойцов палестинской организации ХАМАС. В мае израильские сухопутные войска вновь вошли в северные районы Газы, чтобы пресечь попытки ХАМАС перегруппироваться, сообщает Haaretz.
Всего по данным ЦАХАЛ, число погибших израильских военнослужащих, имена которых разрешили публиковать, в период с начала войны с ХАМАС до 16 мая составило 626 человек. С начала сухопутных боевых действий Израиля в секторе Газа при этом погибло 278 человека. С начала конфликта было ранено почти 3,5 тыс. израильских военных.
В декабре The Jerusalem Post писал, что 13 солдат ЦАХАЛа погибли с начала войны с ХАМАС в результате дружественного огня. Всего израильские силы потеряли с начала наземных операций в секторе Газа до конца года 105 военнослужащих. Из-за несчастных случаев Израиль потерял на тот момент семь солдат.
Потери от дружественного огня произошли из-за того, что военнослужащие ЦАХАЛа ошибочно принимали своих сослуживцев за противника. Еще пятеро солдат были ранены в результате авиаудара израильских военно-воздушных сил (ВВС).
Четыре человека пострадали тогда от огня союзного танка, еще четверо — от дружественного огня пехоты. Двое других погибли в результате наезда танка, бронетранспортера или бронемашины. Один был ранен шальной пулей, а двое погибли от осколочных ранений.
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