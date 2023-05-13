«Известия»: предъявленные Киевом обломки могли быть от схожей с «Кинжалом» ракеты

В Минобороны рассказали, что Киев выдал за «сбитые ракеты «Кинжал»

Истребитель с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

За все время проведения военной операции украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одной ракеты «Кинжал», большинство их пусков техника ВСУ не смогла засечь, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.

По их словам, представленные Киевом обломки — действительно остатки ракет, но не этих. Кроме того, исходя из их внешнего вида, снаряды сработали штатно, а не были сбиты.

Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что это могли быть ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М», которые схожи по конструкции с «Кинжалами». «И те и другие выпускаются «КБ машиностроения» из Коломны, и действительно, наверное, только создатели по фенотипическим признакам смогут точно определить, где и какой ракеты фрагмент», — добавил он.

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; масса боевой части — 500 кг.

В начале мая в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, переданный США, впервые за время конфликта сбил российскую ракету «Кинжал». 9 мая эту информацию подтвердил Пентагон.

Спустя сутки киевский корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в своем Twitter кадры с продемонстрированными украинскими властями «обломками российских ракет», как утверждается, сбитых ПВО ВСУ. Один из образцов обозначен как «оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал». Другие обломки имеют табличку с надписью «стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55».

Источники ТАСС и «РИА Новости» в Минобороны опровергли эту информацию, назвав ее «очередным вбросом». По их словам, скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot.

Украинские власти до этого не раз говорили, что военная техника ВСУ не способна сбивать «Кинжалы».