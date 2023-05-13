В Минобороны рассказали, что Киев выдал за «сбитые ракеты «Кинжал»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Чавушоглу назвал ложными обвинения о вмешательстве России в выборы Политика, 11:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:02
Сколько людей умирали от пандемий гриппа и COVID-19. Инфографика Общество, 11:00
Германия объявит о передаче Украине танков и дронов почти на €3 млрд Политика, 10:58
Макдэвид побил рекорд Овечкина в XXI веке по шайбам за сезон НХЛ Спорт, 10:51
Власти объявили об ударе по Луганску британскими ракетами Storm Shadow Политика, 10:47
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Балтийский флот пополнят судами с ракетами «Калибр» Политика, 10:39
В Минобороны рассказали, что Киев выдал за «сбитые ракеты «Кинжал» Политика, 10:32
«Лейкерс» Леброна Джеймса выбили из плей-офф действующего чемпиона НБА Спорт, 10:24
«Флорида» Бобровского впервые за 27 лет вышла в полуфинал плей-офф НХЛ Спорт, 10:10
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
Продавцы сигарет попросили власти ограничить комиссию за оплату безналом Бизнес, 10:00
Дивидендный гэп: акции рухнули, но это не значит, что что-то случилось Инвестиции, 10:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны рассказали, что Киев выдал за «сбитые ракеты «Кинжал»

«Известия»: предъявленные Киевом обломки могли быть от схожей с «Кинжалом» ракеты
Истребитель&nbsp;с гиперзвуковой&nbsp;ракетой &laquo;Кинжал&raquo;
Истребитель с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

За все время проведения военной операции украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одной ракеты «Кинжал», большинство их пусков техника ВСУ не смогла засечь, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.

По их словам, представленные Киевом обломки — действительно остатки ракет, но не этих. Кроме того, исходя из их внешнего вида, снаряды сработали штатно, а не были сбиты.

Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что это могли быть ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М», которые схожи по конструкции с «Кинжалами». «И те и другие выпускаются «КБ машиностроения» из Коломны, и действительно, наверное, только создатели по фенотипическим признакам смогут точно определить, где и какой ракеты фрагмент», — добавил он.

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; масса боевой части — 500 кг.

В начале мая в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, переданный США, впервые за время конфликта сбил российскую ракету «Кинжал». 9 мая эту информацию подтвердил Пентагон.

Спустя сутки киевский корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в своем Twitter кадры с продемонстрированными украинскими властями «обломками российских ракет», как утверждается, сбитых ПВО ВСУ. Один из образцов обозначен как «оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал». Другие обломки имеют табличку с надписью «стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55».

Читайте на РБК Pro
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд
Стресс резко ускоряет старение. Как это исправить
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых

Источники ТАСС и «РИА Новости» в Минобороны опровергли эту информацию, назвав ее «очередным вбросом». По их словам, скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot.

Украинские власти до этого не раз говорили, что военная техника ВСУ не способна сбивать «Кинжалы».

Теги
ракеты Кинжал Минобороны ЗРК Patriot
Материалы по теме
В ВСУ заявили о неспособности сбивать российские «Кинжалы»
Политика
Чемезов сообщил об увеличении выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Политика
В Минобороны рассказали, что Украина не могла сбить российский «Кинжал»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter