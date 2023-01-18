Россель сообщил о «спасении» крупнейшего производителя танков от Чубайса

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Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал, что из-за Анатолия Чубайса мог закрыться один из крупнейших производителей танков в мире — Уралвагонзавод (УВЗ). Об этом, как сообщает «Коммерсантъ», Россель заявил, выступая перед студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в честь Дня образования Свердловской области.

«Прихожу я к Чубайсу, говорю, есть у нас Уралвагонзавод — 60 тыс. рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае», — рассказал студентам Россель.

Он уточнил, что больше никогда в жизни с Чубайсом не встречался. Завод удалось сохранить благодаря крупному контракту с Минобороны, продолжил Россель. Жертвой новых порядков мог стать не только УВЗ, но и Уралмашзавод, сообщил первый губернатор региона.

«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных — и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа», — вновь вернулся к деятельности Чубайса Россель.

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета, а в 1991 году указом первого президента России Бориса Ельцина назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году Эдуард Россель провел референдум о смене статуса региона, став и. о. губернатора Уральской республики. Однако в Москве это посчитали сепаратизмом и сняли Росселя с должности. В 1995 году он одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009–2022 годах был представителем региона в Совете Федерации.

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