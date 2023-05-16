МВД сообщило, что задержанные в Мелитополе готовили несколько покушений
Гражданин Украины и двое россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершили теракт в отношении замначальника полиции в Мелитополе, готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области, передает «МВД Медиа».
«Координировали их деятельность и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», — сообщили в полиции.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о теракте (ст. 205 УК; максимальное наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение).
Замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району погиб в результате взрыва самодельной бомбы у подъезда жилого дома утром 27 апреля. Еще один полицейский был ранен.
Подозреваемых задержали. В оборудованных схронах были найдены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, бронежилеты и форма Вооруженных сил Украины, пишут «Известия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
10 мая ФСБ сообщила о задержании украинца, который по указанию Минобороны Украины планировал теракты в Запорожской области. По данным спецслужбы, одной из предполагаемых целей мог стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка на юге Запорожской области. У подозреваемого был «целый список людей», на которых планировались покушения, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.