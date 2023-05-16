МВД сообщило, что задержанные в Мелитополе готовили несколько покушений

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16:36
Захарова в ответ на слова Буданова назвала власти Украины «террористами» Политика, 18:19
Силовики пришли в ЦИК Гагаузии после победы пророссийского кандидата Политика, 18:11
На границе Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе Политика, 18:09
Пожарные потушили открытое горение в ангаре на юго-востоке Москвы Общество, 17:57
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 17:57
МВД пригрозило сажать рэперов за треки о наркотиках Общество, 17:57
Amnesty International заявила о рекордном числе казней в мире в 2022 году Общество, 17:56
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
В Екатеринбурге объяснили пометку об иноагентстве под барельефом Ройзмана Политика, 17:55
Буданов заявил, что Киев «достал» уже многих медийных личностей в России Политика, 17:50
ВОЗ перечислила риски использования ChatGPT при постановке диагнозов Общество, 17:40
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище Общество, 17:37
МВД сообщило, что задержанные в Мелитополе готовили несколько покушений Политика, 17:16
Во Франции заявили, что не будут разрывать контракт по урану с Россией Политика, 17:13
Патриарх рассказал, что просил икону Рублева только на две недели Общество, 17:13
Военная операция на Украине ,  
0 

МВД сообщило, что задержанные в Мелитополе готовили несколько покушений

МВД: подозреваемые в убийстве замначальника полиции в Мелитополе готовили другие покушения
В результате теракта, которые устроили задержанные, погиб замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району. По информации МВД, подозреваемые планировали и другие покушения
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Гражданин Украины и двое россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершили теракт в отношении замначальника полиции в Мелитополе, готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области, передает «МВД Медиа».

«Координировали их деятельность и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», — сообщили в полиции.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о теракте (ст. 205 УК; максимальное наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение).

Замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району погиб в результате взрыва самодельной бомбы у подъезда жилого дома утром 27 апреля. Еще один полицейский был ранен.

Подозреваемых задержали. В оборудованных схронах были найдены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, бронежилеты и форма Вооруженных сил Украины, пишут «Известия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

10 мая ФСБ сообщила о задержании украинца, который по указанию Минобороны Украины планировал теракты в Запорожской области. По данным спецслужбы, одной из предполагаемых целей мог стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка на юге Запорожской области. У подозреваемого был «целый список людей», на которых планировались покушения, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Читайте на РБК Pro
Какие практики самопознания выбирают успешные люди
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Мелитополь Запорожская область теракт покушение
Материалы по теме
Рогов опроверг вывоз населения за пределы Запорожья
Политика
При взрыве бомбы в Мелитополе пострадал замминистра строительства
Политика
В Мелитополе взорвалась вторая за день самодельная бомба
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter