МВД: подозреваемые в убийстве замначальника полиции в Мелитополе готовили другие покушения

МВД сообщило, что задержанные в Мелитополе готовили несколько покушений

В результате теракта, которые устроили задержанные, погиб замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району. По информации МВД, подозреваемые планировали и другие покушения

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Гражданин Украины и двое россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершили теракт в отношении замначальника полиции в Мелитополе, готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области, передает «МВД Медиа».

«Координировали их деятельность и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», — сообщили в полиции.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о теракте (ст. 205 УК; максимальное наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение).

Замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району погиб в результате взрыва самодельной бомбы у подъезда жилого дома утром 27 апреля. Еще один полицейский был ранен.

Подозреваемых задержали. В оборудованных схронах были найдены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, бронежилеты и форма Вооруженных сил Украины, пишут «Известия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

10 мая ФСБ сообщила о задержании украинца, который по указанию Минобороны Украины планировал теракты в Запорожской области. По данным спецслужбы, одной из предполагаемых целей мог стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка на юге Запорожской области. У подозреваемого был «целый список людей», на которых планировались покушения, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.