Песков назвал «обычной уткой» данные о запрете чиновникам увольняться

Пресс-секретарь президента не подтвердил информацию о том, что Путин запретил чиновникам уходить в отставку до окончания военной операции

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сообщения о запрете российским чиновникам уходить в отставку до окончания военной операции — «обычная утка», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, я не могу это подтвердить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В марте прошлого года бывший премьер-министр Украины Алексей Гончаров, а также источники портала «Обозреватель» агентства Bloomberg писали, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина подала в отставку, но президент Владимир Путин отказался ее уволить. Банк России эту информацию опроверг. Песков заявил, что ему об этом неизвестно.

В октябре The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки писала о недовольных в ближайшем окружении Путина. Недовольство, по информации издания, было связано с «неправильным управлением войсками и с ошибками, которые допускают те, кто проводит спецоперацию». Песков в ответ на публикацию сказал, что о расколе не может быть и речи, хотя рабочие споры есть.