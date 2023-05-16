Песков назвал «обычной уткой» данные о запрете чиновникам увольняться

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
Совладелец «Азимута» рассказал о ценообразовании на билеты в Грузию Бизнес, 13:48
Волейболистка сборной Польши сообщила о травле из-за выступления в России Спорт, 13:46
Песков объяснил передачу «Троицы» Рублева РПЦ Общество, 13:45
Набиуллина призвала не отказываться от «недружественных» инвесторов Финансы, 13:44
Мосбиржа переведет акции и облигации на режим торгов T+1 Инвестиции, 13:37
Аэропорт Шереметьево подключился к блокчейн-системе «Газпром нефти» Крипто, 13:34
В парламенте Крыма попросят отменить указ о передаче полуострова Украине Политика, 13:34
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как взять ипотеку на дом в 2023 году по ставке ниже рынка Недвижимость, 13:31
Как «оцифровать» корпоративную культуру: подходы и инструменты Pro, 13:29
МИД исключил публикацию Россией данных о числе ракет вслед за США Политика, 13:14
Первая авиакомпания в Грузии назвала дату возобновления полетов в Россию Политика, 13:12
Европейский банк оценил рост экономик стран Центральной Азии из-за России Экономика, 13:12
Кросс-культурных команд все больше. Как эффективно ими управлять Pro, 13:10
Песков назвал «обычной уткой» данные о запрете чиновникам увольняться Политика, 13:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал «обычной уткой» данные о запрете чиновникам увольняться

Песков: данные о запрете чиновникам увольняться до конца спецоперации — обычная утка
Пресс-секретарь президента не подтвердил информацию о том, что Путин запретил чиновникам уходить в отставку до окончания военной операции
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сообщения о запрете российским чиновникам уходить в отставку до окончания военной операции — «обычная утка», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, я не могу это подтвердить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В марте прошлого года бывший премьер-министр Украины Алексей Гончаров, а также источники портала «Обозреватель» агентства Bloomberg писали, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина подала в отставку, но президент Владимир Путин отказался ее уволить. Банк России эту информацию опроверг. Песков заявил, что ему об этом неизвестно.

В октябре The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки писала о недовольных в ближайшем окружении Путина. Недовольство, по информации издания, было связано с «неправильным управлением войсками и с ошибками, которые допускают те, кто проводит спецоперацию». Песков в ответ на публикацию сказал, что о расколе не может быть и речи, хотя рабочие споры есть.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Песков отставка
Материалы по теме
Кремль не стал комментировать данные об отставке Мизинцева из Минобороны
Политика
Кремль не увидел рисков в удалении старых сведений о доходах чиновников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter