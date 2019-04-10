Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Первый замглавы администрации президента пояснил, что при выборе кандидатов на руководящие посты Путин делает ставку на людей, у которых есть опыт работы в разных сферах. Называть их технократами неверно, добавил Кириенко

Сергей Кириенко (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Действительно успешным главой того или ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

По словам Кириенко, именно такого подхода при выборе кандидатов на руководящие посты придерживается и сам Владимир Путин.

«Если вы посмотрите на кадровые решения, которые принимает наш президент при назначении руководителей не только регионов, но и ведомств, вы увидите, что Владимир Владимирович старается подобрать людей, у которых разный опыт, у которых есть опыт работы в регионе, есть опыт работы в федеральных органах власти, есть опыт в экономике, реальном производстве, в реальном бизнесе, экономическом управлении и политический опыт. Это правильно, это очень важная вещь», — заявил Кириенко ​в среду в ходе пленарного заседания «Новая система социальных лифтов в России как способ обновления элит» на апрельской международной академической конференции ВШЭ.

Первый замглавы президентской администрации подчеркнул, что социальные лифты не стоит делить на политические, хозяйственные или технократические. Столь же неверно, по словам Кириенко, называть ту ​«плеяду руководителей регионов, которых наш президент назначил за последние годы», технократами.