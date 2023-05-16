Telegraph узнала о передаче Киеву секретных дронов-камикадзе

О том, что Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия до 200 км, стало известно накануне. По данным The Telegraph, БПЛА представляют собой дроны-камикадзе, разработка которых велась в строгой секретности

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: Carl Court / Getty Images)

Ударные беспилотники, которые Великобритания пообещала в ближайшие месяцы направить Украине, представляют собой построенные по спецзаказу дроны-камикадзе, узнала The Telegraph.

О том, что Лондон передаст Украине ударные беспилотники дальнего радиуса действия, накануне сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

Как пояснили источники The Telegraph, это дроны «одностороннего действия» с мощной боевой частью. «Они были быстро разработаны и адаптированы при значительно меньших затратах, чем другие. <...> Эффект их попадания сравним со взрывом артиллерийского снаряда», — указали собеседники газеты.

Один из источников уточнил, что разработка дронов и подготовка к их передаче Украине велась в строгой секретности, а первые партии таких БПЛА могут быть отправлены в ближайшие месяцы. По данным издания, беспилотники, который Великобритания собирается передать Украине, имеют радиус действия более 200 км.

Британский премьер Риши Сунак может объявить о передаче Киеву «сотен зенитно-ракетных комплексов», писала ранее The Telegraph.

На прошлой неделе Лондон направил Киеву другое оружие дальнего радиуса действия — крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии более 250 км. По словам источника CNN, ВСУ обязались их не использовать для ударов по территории России, но допустили, что могут применить на «суверенной территории Украины».

Передачу ракет, дальность действия которых «позволит Украине сопротивляться», не исключал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он не уточнил тип боеприпасов, которые Париж может отправить. «Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять России. А значит, мы не поставляем оружие, которое позволило бы дотянуться до российской территории или атаковать Россию», — объяснил он.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Украине вооружения, позволяющего наносить удары по российской территории, будут означать вывод конфликта на новый уровень, который «не будет иметь ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности».