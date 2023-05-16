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Трамп остался доволен выводами прокурора о проверке его связей с Москвой

Трамп после доклада прокурора о его связях с Россией заявил, что «американцев обманывали»
Американцев обманывали, когда ФБР вело расследование предполагаемого сговора Трампа с Россией перед выборами 2016 года, считает экс-президент США. Спецпрокурор Дарем заявил, что у бюро не было достаточных оснований для проверки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Robert Perry / Getty Images)

Дональд Трамп отреагировал на доклад спецпрокурора Джона Дарема, который не нашел достаточных оснований для расследования ФБР предполагаемого сговора окружения экс-президента с Россией во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году.

«Вау! После тщательного исследования спецпрокурор Джон Дарем пришел к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трамп — Россия! Иными словами, американское общество обманули, как и обманывают прямо сейчас те, кто не хочет видеть величие Америки», — написал он в своей соцсети Truth Social (цитата по CNN).

Дарем был назначен на эту должность в 2019 году генеральным прокурором Уильямом Барром для выявления нарушений, когда правительство США изучало возможные связи Трампа с Россией с целью повлиять на исход выборов. После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства Москвы занималась комиссия под руководством Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях действительно было. Установить сговор между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось.

Проверка Дарема длилась четыре года. 15 мая он опубликовал 306-страничный отчет, в котором заявил, что у американской разведки и правоохранительных органов не было никаких «фактических доказательств» для начала расследования. По мнению прокурора, ФБР опиралось на «необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведданные» и сильно полагалось на сведения от политических оппонентов Трампа. К тому же ведомство применило «другой стандарт» оценки данных о возможном вмешательстве в предвыборную кампанию соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Вместе с тем Дарем заявил, что не рекомендует вносить «какие-либо глобальные изменения» в принципы работы ФБР. В спецслужбе после публикации отчета спецпрокурора сообщили, что «уже внесли десятки корректирующих мер», и если бы эти реформы состоялись в 2016 году, ведомство бы не допустило ошибок, описанных в докладе.

Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. В Кремле сообщения на эту тему называли параноидальными и заявляли, что они не имеют ничего общего с действительностью.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп спецпрокурор вмешательство России в выборы ФБР
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