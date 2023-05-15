Прокурор не увидел оснований для расследования ФБР связи Трампа с Россией

Спецпрокурор США Дарем: у ФБР не было оснований для расследований связей Трампа с Россией

Спецпрокурор США Джон Дарем в отчете, опубликованном после четырехлетней проверки, заявил, что ФБР не должно было начинать расследование предполагаемых связей Трампа с Москвой во время предвыборной кампании 2016 года

Джон Дарем (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

Спецпрокурор США Джон Дарем считает, что у ФБР не было оснований для начала расследования возможного вмешательства России в американскую избирательную кампанию 2016 года под кодовым названием Crossfire Hurricane, сообщают Reuters и CNN.

Дарем обнародовал 306-страничный отчет по итогам четырехлетней проверки действий ФБР, которое следило за штабом бывшего главы государства. В документе говорится, что у американской разведки и правоохранительных органов не было никаких «фактических доказательств» сговора между представителями Трампа и Москвой.

По мнению Дарема, бюро перед началом расследования опиралось на «необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведданные», а в ходе самой проверки слишком сильно полагалось на сведения, которые предоставили политические оппоненты Трампа.

К тому же, отмечает прокурор, ФБР использовало другой подход в отношении возможного вмешательства в предвыборную кампанию соперницы Трампа Хиллари Клинтон. В частности, пишет Дарем, ФБР получила от «доверенного иностранного источника» данные о том, что ее сторонники намерены «очернить Трампа, указав на связи с Владимиром Путиным», чтобы отвлечь внимание от возможных нарушений, допущенных самой Клинтон. Эти сведения ФБР проверять не стало, в отличие от полного расследования в отношении Трампа «на основе необработанной, неподтвержденной информации», заявил Дарем.

Москва обвинения о вмешательстве в выборы США неоднократно опровергала.

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