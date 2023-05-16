Экипажи трех самолетов в Польше сообщили о пролетевших рядом дронах при заходе на посадку

В аэропортах Польши второй раз за три дня заметили неопознанные дроны

Первый случай произошел 13 мая в аэропорту Варшавы, где дрон пролетел в 30 м от самолета LOT, его также видел экипаж другого лайнера, заходившего в то же время на посадку. 15 мая БПЛА пролетел рядом с самолетом Wizz Air в Катовице

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Экипаж самолета венгерского лоукостера Wizz Air, летевшего из голландского Эйндховена, заметил неопознанный дрон при заходе на посадку в польском аэропорту Катовице-Пыжовице, сообщает RMF FM. Он был обнаружен в запретной для полетов зоне. Это уже второй подобный инцидент, отмечает радиостанция.

По данным RMF FM, экипаж Wizz Air, находясь над Мышкув-Мжиглудом в 20 км от взлетно-посадочной полосы, доложил, что на высоте около 1200 м крупный беспилотник пролетел примерно в 50 м от самолета. Произошедшее подтвердили в пресс-службе Польского агентства аэронавигационных услуг (PANSA).

Еще один инцидент с дроном произошел в субботу, 13 мая, в Варшавском аэропорту им. Фридерика Шопена, где беспилотник пролетел примерно в 30 м от самолета польской авиакомпании LOT, сообщает RMF FM. Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий и Управление гражданской авиации начали расследование.

Экипаж самолета Embraer, летевшего из Познани, заметил дрон при заходе на посадку, писал портал tvn24.pl. Пилот доложил диспетчеру, что беспилотник на высоте 600 м пролетел в 30 м от самолета. По его словам, дрон направлялся из аэропорта в сторону лайнера. В это время на посадку заходил другой самолет LOT, летевший из Вроцлава. Диспетчер предупредил экипаж о беспилотнике. Пилот сообщил, что тоже его увидел. По его словам, дрон размером с планер находился на высоте около 600 м.