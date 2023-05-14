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В лондонском аэропорту Гатвик задержали рейсы из-за сообщений о дроне

В лондонском аэропорту Гатвик задержали рейсы из-за сообщений о беспилотнике

В аэропорту Гатвик в Лондоне задержали по меньшей мере 12 прибывающих рейсов из-за сообщений об активности неизвестного беспилотника. Об этом сообщает The Independent.

«Безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом аэропорта, <...> операции в лондонском аэропорту Gatwick были временно приостановлены в 13:44 (15:44 по московскому времени), пока проводилось расследование обнаружения предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома», — сказал представитель аэропорта.

Самолеты авиакомпаний EasyJet, British Airways и Vueling были перенаправлены в другие лондонские аэропорты, включая Станстед, Лутон и Саутенд, а также в аэропорт Бристоля.

Пассажирам не полагается денежная компенсация за такие задержки, поскольку сбои не зависят от авиакомпаний, отмечает The Independent. Тем не менее, если они задерживаются на ночь, они должны быть обеспечены размещением в гостинице и питанием по мере необходимости.

В апреле в аэропорту Пскова нашли беспилотник. Квадрокоптер размером 30 на 30 сантиметров оказался на стоянке для самолетов. При инспекции в нем не обнаружили взрывчатых веществ.

Теги
беспилотники дрон Великобритания Лондон аэропорты
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