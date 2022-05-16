МВД объявило Люсю Штейн в розыск

Она разыскивается по уголовной. Муниципальный депутат и экс-участница Pussy Riot находилась под ограничением свободы по «санитарному делу», а в мае СК начал проверку ее постов на предмет фейков о ВС. Штейн покинула Россию

Люся Штейн (Фото: пресс-служба Басманного суда)

МВД объявило в розыск депутата Басманного района Москвы, бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн, следует из базы данных министерства. Она разыскивается по статье УК.

РБК обратился к Штейн за комментарием.

Ранее источники РБК сообщили, что СК начал проверку публикаций Штейн в Twitter сообщений: ее заподозрили в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ст. 207.3 УК, наказание достигает 15 лет лишения свободы).

В августе 2021 года суд назначил Штейн год ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

8 апреля Штейн опубликовала на своей странице в Twitter видео, на котором она срезает электронный браслет, с помощью которого власти отслеживали ее местонахождение. Она заявила, что «вынуждена досрочно разорвать свои отношения» с Россией.

26 апреля в розыск объявили подругу Штейн и еще одну участницу Pussy Riot — Марию Алехину, тоже осужденную по «санитарному делу». За нарушение режима ограничения свободы суд в конце апреля заменил ей это наказание на 21 день колонии общего режима (размер неотбытого срока).

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10 мая New York Times сообщила, что Алехина уехала из России, переодевшись в форму курьера Delivery Club. Она пересекла границу с Белоруссией, а затем отправилась в Литву. По данным издания, Штейн покинула страну за месяц до этого, тоже замаскировавшись под доставщицу еды.