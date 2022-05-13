СК начал проверку в отношении муниципального депутата Люси Штейн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 16:06
В Британии создали сервис подбора стройматериалов на основе нейросети Индустрия 4.0, 16:30
Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену Политика, 16:26
О жизни Анны Политковской снимут фильм с британскими актерами Стиль, 16:18
Опубликованы фотографии рестайлинговой BMW 3 серии Авто, 16:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:13
Минск назвал последствия ограничения участия России в мировой политике Политика, 16:11
Цена нефти Brent выросла на 2,5% и превысила $110 за баррель Инвестиции, 16:10
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:08
Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Pro, 16:05
Самарский губернатор допустил передачу доли Renault в АвтоВАЗе в мае Бизнес, 16:02
Финансовая грамотность: как не потратить всю зарплату и заработать больше Экономика образования, 16:00
Президент Польши заявил о необходимости российской контрибуции Украине Политика, 15:59
Премьер Грузии Гарибашвили дал гарантию долгосрочного мира с Россией Политика, 15:56
Самолет Black Jet открыл сезон 29 апреля, выполнив первый полет Пресс-релиз, 15:51
Политика ,  
0 

СК начал проверку в отношении муниципального депутата Люси Штейн

Люся Штейн
Люся Штейн (Фото: из личного архива Люси Штейн)

Следственный комитет начал проверку публикаций депутата столичного района Басманный Люси Штейн. Она подозревается в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, исполнении государственными органами своих полномочий. Об этом РБК сообщили источник, близкий к СК, и собеседник, знакомый с материалами проверки.

Штейн, как считают следователи, публиковала в социальной сети Twitter сообщения, содержащие ложную информацию о совершении преступлений российскими военными.

РБК направил запрос в управление СК по Москве.

В 2021 году Штейн была фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после несогласованного митинга 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Штейн — бывшая участница группы Pussy Riot. The New York Times сообщала, что она покинула Россию вместе со своей подругой Марией Алехиной. Сначала женщины добрались до Белоруссии, откуда переехали в Литву.

Материалы к статье
Теги
Следственный комитет проверка фейк Вооруженные силы
Материалы по теме
На участницу Pussy Riot составили протокол по закону об иноагентах
Политика
Участницу Pussy Riot Алехину задержали на выходе от инспектора ФСИН
Политика
Участницы Pussy Riot Алехина и Штейн объявили голодовку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter