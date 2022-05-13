СК начал проверку в отношении муниципального депутата Люси Штейн

Люся Штейн (Фото: из личного архива Люси Штейн)

Следственный комитет начал проверку публикаций депутата столичного района Басманный Люси Штейн. Она подозревается в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, исполнении государственными органами своих полномочий. Об этом РБК сообщили источник, близкий к СК, и собеседник, знакомый с материалами проверки.

Штейн, как считают следователи, публиковала в социальной сети Twitter сообщения, содержащие ложную информацию о совершении преступлений российскими военными.

РБК направил запрос в управление СК по Москве.

В 2021 году Штейн была фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после несогласованного митинга 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Штейн — бывшая участница группы Pussy Riot. The New York Times сообщала, что она покинула Россию вместе со своей подругой Марией Алехиной. Сначала женщины добрались до Белоруссии, откуда переехали в Литву.