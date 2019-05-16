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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Политика ,  
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Вокалист «Океана Эльзы» объявил об участии в выборах в Раду
О планах Святослав Вакарчука заняться политикой сообщалось давно. В начале мая также стало известно, что музыкант формирует предвыборный штаб для того, чтобы принять участие в выборах в украинский парламент

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о планах участвовать в выборах в Верховную раду, трансляцию вел в YouTube телеканал «Прямой». Политическая партия, о создании которой он объявил, получила название «Голос».

Накануне Вакарчук позвал граждан Украины прийти 16 мая на площадку возле Национального музея истории Украины, «чтобы услышать новый голос». О том, что музыкант формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду,еще в начале мая писали несколько украинских СМИ, в том числе интернет-издание «Новое время».

С середины 2017 года Вакарчук регулярно появлялся в исследованиях электоральных настроений граждан Украины. Как несистемный политик он возник в социологических опросах даже раньше Владимира Зеленского. В конце 2017 года рейтинг Вакарчука составлял 14,3% — на тот момент он входил в тройку лидеров президентской гонки.

28 января этого года Вакарчук заявил, что не будет выдвигаться в президенты. К этому моменту за него готовы были проголосовать около 3% граждан.

В июне прошлого года музыкант, выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства, призвал граждан бороться против режима президента Петра Порошенко и стать «охотниками на нечестность и коррупцию».

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«Я поведу партию «Голос» на парламентские выборы, потому что Верховная рада Украины — это место, где сейчас принимаются наиважнейшие решения, но сегодня, к сожалению, Верховная рада превратилась в токсичное болото», — объяснил он свой шаг. Сейчас парламент приватизирован олигархами, которые диктуют депутатам свои решения, уверен певец. Стране нужна новая политика, продолжил Вакарчук: «Старая политика — это слепая вера в президента, в нового президента, мы через это проходили в 2004 и 2014 году, и мы заплатили высокую цену». Целью Украины, сказал Вакарчук, должно быть вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Россия, добавил он, не должна вмешиваться во внутренние дела республики.

Политик представил часть своей команды, с которой пойдет на выборы. В нее вошли вошли бывший замминистра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин и участник военной операции в Донбассе Андрей Шараскин (позывной Богема).

Выборы в парламент Украины должны пройти осенью этого года. Проходной барьер для партий на Украине составляет 5%.

По данным последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9–14 апреля, лидером парламентской гонки пока является партия Зеленского «Слуга народа»: за нее готовы проголосовать 25,9% опрошенных; на втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь», это политическое объединение поддерживают 15,7% опрошенных; за «Блок Петра Порошенко» готовы проголосовать 13,9%, это третья сила в стране. Вакарчук в прошлом уже избирался в парламент. В 2007 году от блока Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона» он был избран в Раду, но проработал в ней только один год, после чего сдал мандат.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталья Демченко
Теги: «Океан Эльзы», парламентские выборы, Святослав Вакарчук, Украина
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