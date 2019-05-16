Вокалист «Океана Эльзы» объявил об участии в выборах в Раду

О планах Святослав Вакарчука заняться политикой сообщалось давно. В начале мая также стало известно, что музыкант формирует предвыборный штаб для того, чтобы принять участие в выборах в украинский парламент

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о планах участвовать в выборах в Верховную раду, трансляцию вел в YouTube телеканал «Прямой». Политическая партия, о создании которой он объявил, получила название «Голос».

Накануне Вакарчук позвал граждан Украины прийти 16 мая на площадку возле Национального музея истории Украины, «чтобы услышать новый голос». О том, что музыкант формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду,еще в начале мая писали несколько украинских СМИ, в том числе интернет-издание «Новое время».

С середины 2017 года Вакарчук регулярно появлялся в исследованиях электоральных настроений граждан Украины. Как несистемный политик он возник в социологических опросах даже раньше Владимира Зеленского. В конце 2017 года рейтинг Вакарчука составлял 14,3% — на тот момент он входил в тройку лидеров президентской гонки.

28 января этого года Вакарчук заявил, что не будет выдвигаться в президенты. К этому моменту за него готовы были проголосовать около 3% граждан.