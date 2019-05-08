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Alphabet $1 420 (+20,82%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,62%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду
Вокалист «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук намерен бороться за место в парламенте, пишет украинский журнал «Новое время». По данным издания, музыкант занимается формированием предвыборного штаба, а также решил, кто его возглавит
Святослав Вакарчук (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины. Об этом со ссылкой на источники  передает интернет-издание «Новое время».

По данным журнала, предвыборный штаб певца возглавит экс-замминистра экономики Украины Юлия Клименко. Также лидер «Океана Эльзы» ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений, то есть известными медиаперсонами, пишет издание. По его данным, Вакарчук рассчитывает, что эти люди могут войти в формируемую для выборов в Раду команду.

Юлия Клименко и пресс-служба Вакарчука отказались от комментариев изданию.

Ранее о планах Вакарчука участвовать в парламентских выборах сообщали «Факты ICTV», ссылаясь на информацию из собственных источников. По данным этого издания, объявить о своих планах певец намерен уже 16 мая.

Святослав Вакарчук известен своими призывами к борьбе с режимом Порошенко. В частности, летом 2018 года, выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства, он говорил о том, что молодежь республики должна превратиться в «охотников на нечестность и коррупцию», которые, как считает музыкант, присущи украинской власти.

Участвовать в выборах президента Украины Вакарчук отказался, заявив, что как таковая власть и президентский пост его не интересуют. «Меня интересуют настоящие изменения в стране», — объяснил он в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

После событий 2014 года популярная на постсоветском пространстве группа «Океан Эльзы», которая поддерживала Майдан, не гастролировала в России. По словам самого Вакарчука, въезд в страну ему не запрещен.

Парламентские выборы на Украине пройдут 27 октября.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Украина, Верховная Рада, выборы в парламент, «Океан Эльзы»
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