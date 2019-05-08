СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду

Вокалист «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук намерен бороться за место в парламенте, пишет украинский журнал «Новое время». По данным издания, музыкант занимается формированием предвыборного штаба, а также решил, кто его возглавит

Святослав Вакарчук (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины. Об этом со ссылкой на источники передает интернет-издание «Новое время».

По данным журнала, предвыборный штаб певца возглавит экс-замминистра экономики Украины Юлия Клименко. Также лидер «Океана Эльзы» ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений, то есть известными медиаперсонами, пишет издание. По его данным, Вакарчук рассчитывает, что эти люди могут войти в формируемую для выборов в Раду команду.

Юлия Клименко и пресс-служба Вакарчука отказались от комментариев изданию.

Ранее о планах Вакарчука участвовать в парламентских выборах сообщали «Факты ICTV», ссылаясь на информацию из собственных источников. По данным этого издания, объявить о своих планах певец намерен уже 16 мая.

Святослав Вакарчук известен своими призывами к борьбе с режимом Порошенко. В частности, летом 2018 года, выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства, он говорил о том, что молодежь республики должна превратиться в «охотников на нечестность и коррупцию», которые, как считает музыкант, присущи украинской власти.