Вакарчук анонсировал в Киеве мероприятие с представлением «нового голоса»

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук позвал граждан Украины на мероприятие, которое пройдет 16 мая в центре Киева. Об этом он написал в своем Facebook.

«Друзья, приходите на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», — заявил он.

О чем именно идет речь, Вакарчук не пояснил. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, он объявит о создании партии «Голос», с которой может пойти на парламентские выборы.

О том, что вокалист «Океана Эльзы» собирается бороться за место в Верховной раде, ранее сообщило издание «Новое время». По его данным, Вакарчук ведет переговоры с известными медиаперсонами, которые могут войти в формируемую им команду.