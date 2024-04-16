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Политика ,  
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Силовики применили против протестующих в Тбилиси слезоточивый газ

В Тбилиси силовики начали разгон митинга против закона об иноагентах
Спецназ был задействован у входа в здание парламента со стороны улицы Читадзе, силовики применили также водомет. Один спецназовец пострадал. В Грузии второй день подряд проходят протесты против законопроекта об иноагентах

Силовики применили против протестующих в Тбилиси слезоточивый газ
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Полицейские применили против протестующих у здания парламента Грузии в Тбилиси перцовый газ, сообщает Mtavari TV.

Rustavi 2 передает, что в ходе столкновений пострадал один спецназовец. Протестующие бросали в силовиков различные предметы.

Спецназ был задействован у входа в здание парламента со стороны улицы Читадзе, силовики применили также водомет.

В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии второй день подряд продолжаются протесты против закона об иноагентах. Накануне 14 человек были задержаны у здания парламента, протестующие пытались прорваться ко входу. В ходе столкновений пострадал один полицейский.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» изначально предусматривал, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и Минюст получит право начать в их отношении расследование.

Впервые инициатива была вынесена на рассмотрение парламента весной 2023 года, однако тогда ее решили отозвать из-за массовых протестов. Законопроект также раскритиковали в США и ЕС. Депутаты «Грузинской мечты» утверждали, что он полностью скопирован с американского закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act — FARA) 1938 года, но в итоге отозвали его.

В апреле к нему вновь вернулись. Накануне комитет парламента по юридическим вопросам поддержал документ.

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Теги
Елена Чернышова
Тбилиси иноагенты массовые протесты
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