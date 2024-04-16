 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси у парламента Грузии вновь начался митинг против законопроекта об иноагентах, передает Megatv. По данным телекомпании, отряд спецназа уже находится в окрестностях и во дворе здания. Также у парламента стоит машина с водометом.

МВД Грузии призвало участников акции протеста против законопроекта сохранять спокойствие и не выходить за рамки закона. «Мы еще раз призываем организаторов и участников акции выражать протест в мирной форме, не нарушать закон и подчиняться указаниям полиции. Любой факт правонарушения будет пресечен полицией», — предупредили в ведомстве.

В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах
Video

15 апреля МВД Грузии сообщало о задержании 14 человек на митинге против закона об иноагентах за мелкое хулиганство (ст. 166 КоАП Грузии) и неподчинение требованиям представителей власти (ст. 173 КоАП).

Митинг в столице Грузии проходил перед зданием парламента на проспекте Руставели. Акции протеста также проходили в Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 15 апреля. В марте 2023 года власти страны решили отказаться от его принятия на фоне массовых протестов, но в этом году решили вернуться к обсуждению закона.

В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе обосновал необходимость принятия закона тем, что неправительственные организации подрывают безопасность страны. По его словам, в частности, они втягивают Грузию в конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что грузинская оппозиция необоснованно считает проект закона об иноагентах российским проектом, поскольку первыми такую систему придумали США.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
иноагенты Грузия митинг
Материалы по теме
В Тбилиси закончилась акция протеста против закона об иноагентах
Политика
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за законопроекта об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16:41
Фонд Назарбаева отверг обвинения в попытках дискредитировать власти Политика, 20:33
В Дубае из-за дождей затопило аэропорт и дороги. Видео Общество, 20:18
В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь Политика, 20:10
Капитан и рекордсмен «Динамо» в КХЛ подпишет контракт со «Спартаком» Спорт, 20:07
В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах Политика, 20:05
Больше половины граждан Молдавии выступили за вступление в ЕС Политика, 20:04
Токаев призвал не нагнетать истерию с языками в Казахстане Политика, 19:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Россиянин возглавил международный рейтинг драфта НХЛ 2024 года Спорт, 19:48
В Липецкой области обезвредили обломки метеозонда с Украины Политика, 19:48
«Инвестпалата» призвала инвесторов не тянуть с подачей заявок на обмен Инвестиции, 19:39
Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов Политика, 19:38
Лукашенко пригрозил жестокими репрессиями за провалы в сельском хозяйстве Политика, 19:28
«Аэрофлот» перенес рейсы из Дубая в Москву из-за ливней в ОАЭ Общество, 19:27
МИД заявил, что у Ирана нет претензий к россиянину на захваченном судне Политика, 19:22