В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси у парламента Грузии вновь начался митинг против законопроекта об иноагентах, передает Megatv. По данным телекомпании, отряд спецназа уже находится в окрестностях и во дворе здания. Также у парламента стоит машина с водометом.

МВД Грузии призвало участников акции протеста против законопроекта сохранять спокойствие и не выходить за рамки закона. «Мы еще раз призываем организаторов и участников акции выражать протест в мирной форме, не нарушать закон и подчиняться указаниям полиции. Любой факт правонарушения будет пресечен полицией», — предупредили в ведомстве.

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15 апреля МВД Грузии сообщало о задержании 14 человек на митинге против закона об иноагентах за мелкое хулиганство (ст. 166 КоАП Грузии) и неподчинение требованиям представителей власти (ст. 173 КоАП).

Митинг в столице Грузии проходил перед зданием парламента на проспекте Руставели. Акции протеста также проходили в Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 15 апреля. В марте 2023 года власти страны решили отказаться от его принятия на фоне массовых протестов, но в этом году решили вернуться к обсуждению закона.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе обосновал необходимость принятия закона тем, что неправительственные организации подрывают безопасность страны. По его словам, в частности, они втягивают Грузию в конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что грузинская оппозиция необоснованно считает проект закона об иноагентах российским проектом, поскольку первыми такую систему придумали США.