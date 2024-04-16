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Политика ,  
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МВД заявило о защите чести полиции после сообщений об избиении нацболов

МВД заявило о защите чести полицейских после сообщений об избиении нацболов
После акции нацболов в Петербурге против мигрантов были задержаны несколько активистов, некоторые сообщили об избиении, в том числе участник военной операции на Украине. Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

МВД намерено защищать честь и достоинство сотрудников полиции после сообщений об избиении нацболов в Санкт-Петербурге, об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена информация о возможных противоправных действиях со стороны полицейских в отношении граждан, доставленных в отдел полиции от дома 4 по Кирочной улице», — говорится в сообщении.

По данному адресу расположено управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» 11 апреля провели рядом со зданием ведомства акцию против «завоза в РФ масс мигрантов из Средней Азии и Закавказья», говорится в телеграм-канале партии. Они установили там стенд, на котором была помещена фотография одного из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» с подписью: «Лицо миграционной политики России». После акции были задержаны несколько нацболов, у них провели обыски.

Один из них, Семен Дебенок, был арестован на семь суток, рассказал адвокат Глеб Лаврентьев. Перед этим у него дома был проведен обыск, в ходе которого изъяли телефон и три ноутбука, а сам Дебенок «подвергся применению физического насилия и угрозам применения оружия со стороны сотрудников полиции». Его также продержали в 78-м отделе полиции больше 48 часов, сообщается в телеграм-канале партии.

Такой же срок ареста получил Илья Степанов. Он и задержанный вместе с ним Артемий Мороз сообщали, что их избивали в отделе полиции. Еще двоих нацболов, Глеба Ежова и Виктора Зайцева, задержали в Великом Новгороде и привезли в Петербург, в тот же 78-й отдел.

Возле Таврического дворца в Петербурге сорвали украинский флаг
Политика
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

В ночь на 15 апреля сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру активиста «Другой России» Леонида Лепешкина — ветерана военной операции на Украине. В партии рассказали, что его били и угрожали, а также спросили, «почему нацист и скинхед пошел воевать с такими же нацистами хохлами». К нацболу Никите Челышеву также ворвались домой полицейские, провели обыск, после чего задержали его и отвезли в 78-й отдел полиции, где он провел ночь «якобы за то, что ругался матом». Потом его отпустили, а телефон изъяли.

В петербургском МВД, в свою очередь, заявили, что 11 апреля в отдел полиции с Кирочной улицы «за административное правонарушение» были доставлены двое граждан. На них составили протоколы, суд арестовал их. «Каких-либо жалоб или заявлений от указанных лиц о противоправных действиях со стороны полицейских не поступало», — утверждает ведомство.

Там также сообщили, что 12 апреля полицейские «провели процессуальные действия» в доме на Литовской улице, там был опрошен знакомый задержанных, после чего его отпустили без привлечения к административной ответственности. Никаких жалоб от него, а также сообщений из медицинских учреждений о получении им травм также не поступало, заявили в МВД.

«По факту публикуемых сведений о возможных противоправных действиях со стороны сотрудников полиции назначена проверка. Также решается вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел», — сообщили там.

В партии в ответ на заявление ведомства утверждают, что адвокат Глеб Лаврентьев подавал жалобы в СК и управление собственной безопасности ГУ МВД.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в то же время поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело против полицейских после «информации о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО».

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Елена Чернышова
Другая Россия МВД Санкт-Петербург избиение мигранты
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