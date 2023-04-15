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Политика ,  
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Возле Таврического дворца в Петербурге сорвали украинский флаг

Возле Таврического дворца в Петербурге, где открылась сессия МПА СНГ, сорвали флаг Украины
Нацболы сорвали флаг с флагштока, установленного возле дворца, где открылась очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Хотя после 2014 года Украина отказалась участвовать в МПА, флаг развевался там до сих пор

Нацболы сорвали украинский флаг с флагштока, установленного возле Таврического дворца в центре Санкт-Петербурга, сообщает телеграм-канал «Другой России Э.В.Лимонова» «Прямое действие». Во дворце 14 апреля открылось очередное пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. После акции был задержан и досмотрен сотрудниками ФСО лимоновец Илья Степанов, участия в срыве флага он не принимал, написал канал.

Позднее «Прямое действие» репостнуло сообщение Архэ Травкина, в котором он говорит, что Степанова увезли в отдел полиции вместо него.

На то, что украинский флаг до сих пор развевается возле Таврического дворца, обратило внимание издание «Фонтанка.ру». Хотя после смены власти в 2014 году Украина отказалась участвовать в Межпарламентской ассамблее. Председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объясняла, что официального заявления от Киева о выходе не поступало, поэтому флаг и закрепленные за украинской стороной помещения во дворце по-прежнему сохраняются, пишет издание.

В МПА СНГ также заявили, что Украина не уведомляла об отказе от участия в соглашении о Межпарламентской ассамблее, использование ее флага или его изображения наряду с государственными символами других стран "обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике".

15 апреля украинский флаг был сорван. На распространенном в телеграм-каналах видео молодой человек подходит ко дворцу, перепрыгивает через забор, подбегает к флагштоку и сдергивает с него флаг. Участник акции, назвавший себя лимоновцем, рассказал «Фонтанке», что ему и оператору удалось убежать от сотрудников ФСО, но их товарищу не повезло. «Фсошники остановили его в окрестностях Таврического — он не участвовал в акции, а просто находился рядом. Его досмотрели и передали полиции. Зачем задержали — непонятно», — рассказал он. По данным издания, на задержанного не стали составлять протокол, его уже отпустили.

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Елена Чернышова
Санкт-Петербург флаг Украина Таврический дворец
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