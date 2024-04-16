Песков: Путин пока не получал приглашения на празднование высадки в Нормандии

Песков заявил, что в Кремле не знают о приглашении в Нормандию для Путина

Песков заявил, что Путин не получал официального приглашения на празднование 80-летия высадки войск в Нормандии. Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Париж направит такое приглашение

Фото: Artur Widak / Zuma / ТАСС

Президент России Владимир Путин пока не получал официального приглашения на празднование 80-летия высадки войск союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Париж решил направить Москве приглашение для участия в церемонии 6 июня, его передадут по дипломатическим каналам. На церемонии трудно обойтись без присутствия России, несмотря на геополитическую ситуацию, отметила радиостанция.

Представитель Кремля подчеркнул, что не знает, «что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи или утка». «Мы ничего официального на этот счет не получали», — отметил пресс-секретарь президента.

В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность пригласить Путина на мероприятие. Последний раз тот присутствовал на торжествах по случаю празднования высадки в июне 2014 года.