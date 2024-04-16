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Песков заявил, что в Кремле не знают о приглашении в Нормандию для Путина

Песков: Путин пока не получал приглашения на празднование высадки в Нормандии
Песков заявил, что Путин не получал официального приглашения на празднование 80-летия высадки войск в Нормандии. Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Париж направит такое приглашение
Фото: Artur Widak / Zuma / ТАСС
Фото: Artur Widak / Zuma / ТАСС

Президент России Владимир Путин пока не получал официального приглашения на празднование 80-летия высадки войск союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Париж решил направить Москве приглашение для участия в церемонии 6 июня, его передадут по дипломатическим каналам. На церемонии трудно обойтись без присутствия России, несмотря на геополитическую ситуацию, отметила радиостанция.

Представитель Кремля подчеркнул, что не знает, «что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи или утка». «Мы ничего официального на этот счет не получали», — отметил пресс-секретарь президента.

В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность пригласить Путина на мероприятие. Последний раз тот присутствовал на торжествах по случаю празднования высадки в июне 2014 года.

Операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года («День Д»). Тогда войска США, Великобритании и Канады (в то время британский доминион), военные оккупированных западных государств и других британских доминионов высадились со стороны моря в Нормандии.

Эта высадка стала крупнейшей десантной операцией в истории, в ней приняли участие примерно 2,8 млн военнослужащих.

Союзники тогда снова открыли Западный фронт (в первый раз прекратил существование после капитуляции Франции), вынудив Германию сражаться уже на трех фронтах Второй мировой войны — на основном, Восточном, против СССР, а также на Итальянском (открыт в июле 1943-го после высадки на Сицилию). Операция «Оверлорд» завершилась в конце августа 1944 года после освобождения Парижа и разгрома немецких дивизий в Фалезском котле.

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Георгий Смирнов
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