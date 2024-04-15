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Удар Ирана по Израилю ,  
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В конгрессе допустили скорое голосование по помощи Израилю и Украине

Спикер палаты представителей: скоро рассмотрим вопрос помощи Израилю и Украине
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Военная операция на Украине
Нападение Ирана на Израиль стало стимулом к рассмотрению вопроса о выделении еврейскому государству финансирования от США, также может пройти и голосование по помощи для Украины, отметил спикер палаты представителей Джонсон
Майк Джонсон
Майк Джонсон (Фото: Leah Millis / Reuters)

Палата представителей конгресса США на этой неделе может проголосовать за предоставление Израилю помощи после удара Ирана, частью этого пакета могут стать и средства для Украины, заявил спикер палаты, республиканец Майк Джонсон, передает Bloomberg.

«Республиканцы в палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддержки Израиля. Детали этого пакета сейчас прорабатываются», — сказал он.

Джонсон отметил, что в законопроекте относительно Украины, согласно предложениям экс-президента Дональда Трампа, может идти речь о том, что она получит помощь в кредит вместо грантов или что для оплаты этой помощи могут быть использованы российские активы. Спикер допустил, что эти идеи «получат консенсус».

Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что Киев согласится на помощь от Вашингтона в кредит.

Bloomberg сообщил об отсутствии у США «плана Б» по помощи Украине
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

США с осени не могут согласовать выделение нового финансирования для Украины. С начала текущего года был выделен единственный пакет помощи в размере $300 млн, но эти средства были использованы еще прошлой осенью, писала Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

В феврале контролируемый демократами сенат одобрил законопроект, согласно которому Киев получил бы $60 млрд, еще $14 млрд пошли бы Израилю. Но Джонсон тогда пообещал заблокировать его. В контролируемой республиканцами палате представителей стали разрабатывать свой билль по финансовой поддержке Киева и Тель-Авива. Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что у США нет «плана Б» по военной помощи Украине, кроме зависших на одобрении в конгрессе $60 млрд.

Москва негативно оценивает западные военные поставки Киеву. Президент Владимир Путин отмечал, что система обороны Украины не может существовать без «внешней подпитки».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Израиль США военная помощь
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