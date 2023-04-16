Минобороны заподозрило французских журналистов в подготовке провокации

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Минобороны допускает возможность провокации с участием иностранных журналистов в районе города Гуляйполе (Запорожская область), заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

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По словам Гордеева, из данных радиоразведки следует, что в Гуляйполе приехала группа французских журналистов «с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей».

В сообщении военного ведомства не уточняется, о журналистах каких изданий идет речь.

После начала военной операции на Украине Москва неоднократно обвиняла Киев в подготовке провокаций. Так, 8 апреля, в Минобороны заявили, что украинская сторона готовит «псевдо-позиции» в Сумской области и намерена доставить туда тела погибших бойцов ВСУ из моргов, предварительно обработав их отравляющим веществом, чтобы затем обвинить Россию.